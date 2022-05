Boris Becker ha sido condenado por un tribunal de Reino Unido a dos años y seis meses de cárcel por cuatro delitos financieros relacionados con su quiebra en 2017. El ex número uno del mundo y ganador de seis torneos del Grand Slam ingresará en el peor centropenitenciario de toda Inglaterra, la prisión de HMP Wandsworth, conocida como Wanno y que curiosamente se encuentra a apenas 3,2 kilómetros del All England Club en el que se disputa el torneo de Wimbledon que ganó tres veces.

Son tiempos difíciles para el británico, tal y como ha contado su ex mujer Lilly Becker, que ha tenido que contarle a su hijo que su padre ha entrado en la cárcel, algo muy duro que no sabe cómo va a gestionar el pequeño de 12 años. La modelo holandesa de 45 años se sinceró en televisión: “No tuve más oportunidad que romper mi corazón o el corazón de él el domingo pasado y no le deseo esto a nadie. Fue lo más difícil que tuve que hacer con un niño de 12 años. Simplemente no podía entenderlo. Todavía no puede. Me rompe el corazón, pero me convirtió en una ‘mamá tigre’».

“Acabo de decirle a un niño de 12 años que su padre está en la cárcel y la parte más triste es que estos niños ahora están en YouTube e Internet, que es cruel. Pero también tiene un sistema de apoyo amoroso a su alrededor. Es curioso y le he dicho que todos cometemos errores”, añade Lilly, que cuenta que Boris está «bien, lo mejor que puede estar en prisión», pero que a la vez deja claro que la cárcel «no es un hotel de cinco estrellas, ¿verdad?».

Lilly se separó hace cuatro años de Boris Becker, pero siguen teniendo una buena relación y cuenta que cuando conoció la sentencia se derrumbó por completo: “No podía creer lo que estaba escuchando porque estaba convencido hasta que el juez iba a ser más benévolo. Tenía que mantener la compostura y no sé cómo lo hice”. La ex mujer del tenista insiste en que no se quiere divorciar de él: «Sigo siendo su esposa. Es una esposa separada, pero todavía estamos muy casados ​​​​y lo hemos estado desde que nos separamos».