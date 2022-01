Hace unos meses, Flavia Natalini y Borja Mayoral fueron noticia en los medios de comunicación de Italia, sobre todo en la prensa rosa y en muchos digitales. Y es que ambos anunciaron a bombo y platillo en sus redes sociales que mantenían una relación sentimental. La modelo, que fue Miss Roma 2019, pasó a ser una WAG de la Roma y también del fútbol español tras saberse que es la novia del delantero de Parla.

Flavia revolucionaba Italia y ahora hará lo propio con España, pues Borja Mayoral va a jugar en el Getafe en calidad de cedido. A sus 25 años, la joven influencer es diplomada de bachillerato en lingüística. Una belleza rubia de 1’70 metros de altura de la que se habló mucho en su tierra tras ganar el certamen de Miss Roma en 2019. «Estoy muy emocionada. Me lancé de lleno a esta aventura y lo hice. Pero ahora quiero estudiar y realizarme al 100%», decía sobre sus metas y objetivos, entre ellos convertirse en una gran diseñadora de moda masculina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Flavia Natalini (@flavianatalini)

Una Flavia a la que le encanta leer y viajar para explorar el mundo por ella misma y ahora obviamente de la mano del delantero español. “Hasta ahora he viajado mucho. Por la curiosidad que me distingue y porque necesitaba conocerme. Me ha sido útil, pero ahora toca trabajar duro», añadía la italiana, que trabaja para Glamour Model Management y es una influencer de reclamo en su país.

En sus redes sociales se puede comprobar que se ha recorrido medio mundo, y también aprovecha sus vacaciones para hacerse explosivas fotos que luego sube en su perfil con las que arrasa entre sus seguidores. Ahora supera los 20.000 followers, pero seguro que tras el fichaje de Borja Mayoral por el Getafe crece, pues las WAGs son siempre muy seguidas en las redes por los sugerentes posados que publican.