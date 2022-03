El Liverpool se proclamó campeón de la Carabao Cup tras vencer al Chelsea en un partido sumamente igualado que se resolvió en la tanda de penaltis tras 22 lanzamientos. El último de Kepa a las nubes dio el título a los reds, un lanzamiento que a posteriori ha desatado una catarata de críticas, burlas y memes sobre el portero español, que había entrado en el terreno de juego precisamente para la tanda.

Un Kepa que ahora se refugia en sus seres queridos para superar este duro momento. De hecho, su novia Andrea Martínez ha sacado la cara por el guardameta y le ha defendido públicamente a través de sus redes sociales. La que fuera Miss Universo España pide respeto y asegura estar orgullosa del portero: «Una de las cosas que aprendí cuando era jugadora de baloncesto es que un equipo siempre es un equipo. No hay héroes, no hay villanos».

«En mi opinión personal, esta es una situación muy injusta y no solo hablo de hoy. Los verdaderos seguidores deben mostrar amor hoy, no solo cuando ganamos. Kepa, estamos muy orgullosos de ti, como portero y más como persona. Humilde, brillante, amable, generoso, inteligente, trabajador, talentoso y el alma más hermosa que he conocido. Esta es solo la pequeña línea de un libro enorme», añade en una de sus historias de Instagram.

¿Quién es Andrea Martínez? Esta modelo leonesa de 29 años se dio a conocer en nuestro país sobre todo tras proclamarse vencedora del certamen de belleza Miss Universo España hace dos años. Un año más tarde lo volvió a intentar, pero esa vez no tuvo tanta suerte. El mundo de la moda apasiona a la joven, que sin embargo estudió Administración y Dirección de empresas. Además, gestiona temas de Marketing Digital y redes sociales en GNV.