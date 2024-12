Asesinan a tiros en Nochebuena a una joven promesa de 14 años

El miércoles navideño empezó de la peor manera posible para el fútbol uruguayo tras conocerse la muerte de Geral Froste, portero de las categorías inferiores del Montevideo City Torque, que fue asesinado en Nochebuena durante una pelea en el barrio Plácido Ellauri de la capital uruguaya. Conmoción en todo el país por la trágica noticia, que ha inundado de dolor a sus familiares, amigos y compañeros.

La policía de la Seccional 17° de Montevideo informó del homicidio de un chico de 14 años, herido por un arma de fuego. La tragedia habría ocurrido durante la madrugada, en una pelea de vecinos que desembocó en una disputa con disparos que impactaron en el tórax y el abdomen de Geral Froste. Su abuelo lo metió en un vehículo y los llevó hasta la Policlínica de Capitán Tula, en Piedra Blanca, donde se terminó de confirmar su muerte porque los médicos no pudieron hacer nada.

La madre del joven futbolista fallecido fue entrevistada para dar más información de lo ocurrido y contó: «Había un desorden entre vecinos en la esquina, al concurrir para separar las partes se escucha disparos de arma de fuego y es cuando lesionan a Geral. Quien realiza los disparos es un vecino». Además, al momento de la detención del homicida, algunas personas provocaron un incendio para evitar que se lo llevaran. Según Montevideo Portal, el hombre, que ya tenía seis antecedentes penales, reconoció ser el culpable.

⚫️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Geral Froste, arquero de la SUB 14 del club. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de tristeza para todos nosotros. Hasta siempre, Geral 🕊️ pic.twitter.com/YD4lhh4zea — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) December 25, 2024

También habló en medios uruguayos su abuelo: «Yo no te puedo decir la verdad, qué pasó no sé. Yo cuando vi a mi nieto ya lo estaban tirando para adentro de un auto para llevárselo. Si digo algo voy a mentir y no me gusta mentir, pero que me lo asesinaron mal, me lo asesinaron mal», dijo Eriberto. «Es un niño que no se merecía esto», añadió el hombre, entre lágrimas. Así, aseguró que su nieto era un chico «excelente» que «vivía por el fútbol, por el City Torque, y por el estudio. Podés preguntar acá en el barrio a cualquiera lo que era, un pedazo de pan», insistía. «No había nadie que no lo quisiera, porque era un botija sano, que no tenía maldad para nada. Perder la vida así es algo muy desarmante, te desarma. La verdad», finalizó.

Su club, Montevideo City Torque, dio a conocer la triste noticia a través de sus canales oficiales: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Geral Froste, arquero de la Sub 14 del club. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de tristeza para todos nosotros. Hasta siempre, Geral».