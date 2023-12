Asesinan a un futbolista de 26 años a la salida de un pub con sus amigos

Luto y conmoción en Inglaterra. Un hombre ha sido acusado de asesinato después de que un futbolista amateur de 26 años muriera atropellado por una furgoneta que arrolló a una multitud. Sam Wilson acababa de salir de un pub en Ilkeston, Derbyshire, con sus compañeros de equipo alrededor de las 2 de la madrugada del sábado cuando una furgoneta chocó contra ellos.

Zac Newman, de 27 años, ha sido acusado de asesinato tras el horroroso ataque. Newman también se enfrenta cargos de daños intencionados e intento de agresión. De hecho, comparecerá ante el Tribunal de Magistrados del Sur de Derbyshire en las próximas horas. La hermana de Sam dijo que «no hay palabras» para describir la pérdida de la familia, en una página de JustGiving que ha recaudado más de 7,000 libras.

Can you help Abbie Rowley raise £1500 to Funeral cost.. Please donate to their JustGiving Crowdfunding Page: https://t.co/IIxsLVoHUW

To anyone that can help take a little pressure off the family at this time please do

Thank you 💜🤍💜🤍

— AFC.Curzon (@AfcCurzon) December 17, 2023