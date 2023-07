Apuñalado en la cárcel Larry Nassar, el médico que abusó sexualmente de las gimnastas americanas

Larry Nassar, el médico que fue condenado por abusar sexualmente de gimnastas estadounidenses, ha sido apuñalado varias veces en la espalda y en el pecho en la prisión federal de Florida. Al parecer, el que fuera médico del equipo de Gimnasia Olímpica de Estados Unidos tuvo un altercado el pasado domingo con otro preso en la Penitenciaría Federal Coleman.

Actualmente, Nassar se encuentra estable tras el apuñalamiento. Cabe recordar que el ex médico fue condenado a 175 años de prisión por agredir sexualmente a algunas gimnastas estadounidenses, entre las que se encontraban las medallistas olímpicas Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Moraney.

Estos hechos sucedieron cuando el estadounidense trabajaba en la Universidad Estatal de Michigan y en USA Gymnastics, el equipo de gimnasia de Estados Unidos. Además, Larry Nassar se declaró culpable de poseer pornografía infantil. El ex médico del equipo olímpico norteamericano fue detenido por la policía de la Universidad Estatal de Michigan en 2016, más de un año después de que presentaran las primeras acusaciones contra él y de que las atletas reclamaran más de mil millones de dólares al FBI por su incapacidad a la hora de detener a Nassar.

En 2013, la federación de gimnasia deportiva de Estados Unidos comunicó al FBI que tres gimnastas declaraban haber sido víctimas de abusos de Nassar pero la agencia federal optó por no abrir ninguna investigación formal. Ahora, según ha publicado The Associated Press el médico habría recibido varias puñaladas en la cárcel aunque se encuentra estable. El ex doctor fue condenado en diferentes juicios celebrados en 2017 y 2018 a varias décadas de prisión por abusos sexuales a gimnastas menores de edad y poseer pornografía infantil. Entre todas las condenas equivalen a una prisión perpetua.