El Andorra de Piqué entra en la ‘lista de morosos’ de la FIFA y le prohíben nuevas inscripciones

La figura de Gerard Piqué está sin lugar a dudas en horas bajas. El ex jugador del Barcelona y de la selección española se ha encontrado en los últimos días con una preocupación añadida a las muchas que ya le supone estar en medio del juicio por el presunto cobro de 40 millones de euros por el contrato de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y es que el Andorra, club que preside desde 2022, ha entrado en la ‘lista de morosos’ de la FIFA por impagos.

El organismo que rige el fútbol mundial le ha prohibido al Andorra de Piqué llevar a cabo nuevas inscripciones hasta que no abone cantidades pendientes. La entidad del Principado aparece en la lista de prohibición de registro de la FIFA, al igual que otros tres clubes de Primera Federación que ingresaron el pasado 11 de marzo: Antequera, Algeciras y Ourense.

Recordemos que el Andorra vive una situación económica límite después de que el pasado año descendiera a esta tercera categoría del fútbol español tras un año nefasto en Segunda División con Piqué desde el palco Eder Sarabia en el banquillo a los mandos de la nave. A día de hoy, los andorranos están sextos clasificados del grupo 1 y están a un punto de alcanzar puestos de promoción de un ascenso que se antoja vital para salvar un club decaído en muchos aspectos que hasta el propio ex futbolista denunció en febrero.

Pero hablando del nuevo lío en el que se ha metido el Andorra, esta ‘lista de morosos’ es definida por la propia FIFA como «un recurso vital para la comunidad futbolística, que detalla los clubes de todo el mundo que actualmente enfrentan prohibiciones de registro impuestas» por el organismo. «Esta lista incluye clubes que tienen prohibido temporalmente registrar nuevos jugadores debido a diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos regulatorios», se recoge en un apartado de su web.

Qué es la ‘lista de morosos’ de la FIFA

«Como herramienta esencial para las Asociaciones Miembro, confederaciones, clubes, jugadores y agentes, la lista de prohibiciones de registro de la FIFA contribuye a garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en el deporte, permitiendo a las partes interesadas mantenerse informadas sobre qué clubes no pueden fichar nuevos jugadores durante el período de prohibición», zanja.

El Andorra de Piqué es un nuevo integrante de esta lista y todo aquel fichaje que acometa durante su período de ‘baneo’ no podrá ser inscrito para disputar competiciones españolas. De hecho, la FIFA especifica claramente que el fin de esta prohibición será «hasta que se levante», refiriéndose a las cuentas pendientes del club.

El ultimátum de Piqué por su Andorra

Como decimos, Piqué dio un ultimátum recientemente al Gobierno andorrano por las condiciones en las que se halla el club que adquirió mediante su empresa Kosmos, que también hizo estragos en otro deporte como el tenis con lo que ocurrió al desvincularse de la Copa Davis. «Si el Gobierno de Andorra no nos da una solución inmediata, nosotros tomaremos decisiones. No podemos continuar así. No podemos aceptar este trato», dijo el presidente en una incendiaria rueda de prensa tras un empate de su equipo contra el Ourense (0-0), otro de los clubes recién ingresados en la ‘lista de morosos’ de la FIFA.

«Llevamos seis años, en los que hemos demostrado sobradamente que se trata de un proyecto serio, donde queremos invertir en el club y en el país. Nuestra trayectoria nos avala», defendió, pese al reciente descenso del fútbol profesional español. «De 20 personas a 2.000 espectadores y el año pasado tuvimos la mala suerte de bajar a Primera Federación. Juntamente con el baloncesto, somos el proyecto deportivo más importante para el país», reinvindicó.