Álvaro Ratón, absuelto por tercera vez de agresión sexual: «Hay que defender a las mujeres, pero no…»

Álvaro Ratón se ha pronunciado después de ser absuelto por tercera vez y de forma definitiva de un delito de agresión sexual y lesiones. Una batalla legal que comenzó en 2018 y que ha terminado tras más de seis años de lucha. El caso llegó a su fin después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso de casación presentado por la denunciante. Además, la condena a pagar las costas judiciales.

Esta sentencia es definitiva y con ella se cerraría la vía ordinaria, por lo que Álvaro Ratón queda absuelto. A finales del mes de abril de este año, la Audiencia Provincial de Ourense estimó el recurso de la acusación de agresión sexual por parte del ex del Real Zaragoza y ordenó repetir el juicio. Tras unos meses de lucha, el Tribunal Supremo ha puesto punto y final al caso con esta decisión.

Tras conocer la noticia, Álvaro ha querido romper su silencio para desvelar el calvario que ha vivido durante todos estos años, en los que ha luchado sin cesar para conseguir que le absolvieran: «Han sido seis años muy duros en los que no he podido visitar a mi familia ni regresar a mi pueblo. He tenido que dejar de disfrutar de momentos importantes por algo que no hice» aseguró el guardameta.

Álvaro habló en el programa Vamos a ver y mostró su felicidad por la sentencia del Supremo. El nuevo proceso que comenzó a finales de abril ha terminado ratificando la inocencia del futbolista: «La justicia ha dado sus frutos. En todo momento las resoluciones han sido favorables a nosotros», expresó Ratón, que actualmente milita en el Lamia F. C. de la Superliga de Grecia.

Ratón emprenderá acciones legales

El portero se mostró a favor de defender a las mujeres, «pero no a cualquier coste». «Entiendo que hay que defender a las mujeres, pero no a cualquier coste. Aquí no había más pruebas que la palabra de la denunciante, y el parte de lesiones no tenía relación alguna con una agresión sexual», afirmó el ex del Zaragoza, que además adelantó que tomará medidas legales contra los falsos testimonios que tuvieron lugar en el juicio

«Nos toca a nosotros defendernos ahora. Tanto mi mujer como yo hemos decidido que no vamos a dejar esto así. Hemos luchado por demostrar la verdad, y ahora que lo hemos logrado, es momento de actuar», aseguró Ratón tras quedar absuelto por tercera vez y de manera definitiva de agresión sexual.