Así fue el fallo que condenó a Alonso en la Q2: «Tuve algún daño en el suelo»

Circulaba Alonso por el revirado trazado de Albert Park con ilusión después de que su AMR25 superara una pequeña prueba del algodón. Durante los entrenamientos libres no se había visto el máximo potencial de Aston Martin, que quedó relegado a la última parte. La clasificación se barruntaba como el primer examen para Fernando y su monoplaza.

Y cuando se bajó de él y se quitó el casco, su rostro escondía cierta satisfacción. Porque es cierto que por un error en la curva 10, en la que tocó grava, no alcanzó la Q3, pero las sensaciones que dejó el Aston Martin es que es rápido. Alonso visualizaba el noveno puesto como un objetivo real hasta que cometió el pequeño fallo.

«El coche ha ido rápido en la primera sesión, cometí un error en la curva diez, toqué un pelín el bordillo y el coche no estaba al 100%. La posición de salida (12º)está bien para empezar, despejamos las dudas sobre cómo de rápido es el coche, hay algunos coches más rápidos pero tenemos una buena base», aseguró Fernando Alonso nada más bajarse del monoplaza.

«Hay coches más rápidos, seguro, pero tenemos una buena base. El objetivo será sumar puntos. Contento tras la primera clasificación del año porque esta mañana hicimos algunos experimentos en los FP3 pero no funcionaron y tuvimos que volver al coche de los FP2», añadió un Alonso autocrítico por su error, pero ilusionado con el ritmo del Aston Martin a una vuelta.

Alonso apuntaba a la Q3, pero esta vez de donde no hay no pudo sacar más. La dificultad para girar en las curvas, por mucho que trasladen desde Aston Martin que el monoplaza es cómodo, afectó durante toda la sesión al piloto español, que no pudo pasar de la decimosegunda posición. Salió al filo del final de la Q2 y los daños le impidieron meter en la Q3 al AMR25, un monoplaza con el que por ritmo a una vuelta parecía opositar a las diez primeras posiciones.