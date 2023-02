Almería - Barcelona: horario y dónde ver el partido de Liga hoy por TV y online en directo.

El Barcelona visita el Estadio de los Juegos Mediterráneos para enfrentarse al Almería en el partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander. Los azulgranas llegan a Andalucía con la clara intención de recuperarse tras un nuevo batacazo europeo al ser eliminados a manos del Manchester United de la Europa League.

El horizonte cambia para el Barcelona a partir de este momento. Ya fuera de la Europa League en un nuevo fracaso en el viejo continente, ahora los hombres de Xavi Hernández deben centrarse en la Liga Santander y en la Copa del Rey. Líderes de la tabla, sólo una debacle histórica les haría perderla, mientras que en la competición copera se enfrentan a doble partido al Real Madrid en las semifinales.

Sin tiempo para lamentarse los futbolistas del Barça tienen que volver a vestirse de corto, pero esta vez para seguir peleando por la Liga Santander. La principal novedad en el once de Xavi Hernández será el regreso de Gavi, que no pudo estar en Old Trafford al tener que cumplir sanción en ese choque de vuelta contra el Manchester United.

El Barcelona tendrá delante a un Almería que arranca esta jornada sólo un puesto por encima del descenso, por lo que están coqueteando con la zona baja de la tabla. Durante todo el mes de febrero no han ganado ni un partido y esperan poner delante de sus aficionados punto y final a esa mala racha ante el líder de la Liga Santander.

El Almería – Barcelona se emitirá en directo en televisión a través de Movistar LaLiga. Si quieres ver online en vivo el Almería – Barcelona, puedes hacerlo en streaming a través de la aplicación Movistar+. Además, en OKDIARIO te contaremos la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Almería – Barcelona desde una hora antes del arranque del mismo.

A qué hora se juega el Almería – Barcelona

El Barcelona se enfrenta al Almería en el partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander desde las 18:30 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Almería – Barcelona

El Estadio de los Juegos Mediterráneos acoge este domingo 26 de febrero de 2023, desde las 18:30 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander entre el Almería y el Barcelona.

El árbitro del Almería – Barcelona

El colegiado designado para el partido del Estadio de los Juegos Mediterráneos de este domingo entre el Almería y el Barcelona es Miguel Ángel Ortiz Arias. En el VAR estará Ignacio Iglesias Villanueva.