Alineación del Barcelona contra el Villarreal: Flick mima a Pedri y Casadó

La alineación del Barcelona en el estadio de la Cerámica para disputar la sexta jornada de la Liga EA Sports tendrá pocas sorpresas. Y es que Hansi Flick entre lesionados y sancionados no tiene muchas más opciones. Pedri y Casadó están entre algodones, pero ambos jugarán, mimados por el técnico alemán. Ferran Torres cumplirá sanción y los canteranos Toni y Guille Fernández, y Andrés Cuenca viajarán a Villarreal.

No hay dudas en la alineación del Barcelona si hablamos de la portería. Ter Stegen será titular este domingo, desde las 18:30, contra el Villarreal, a pesar de su error en Mónaco y todo el ruido que se ha formado con sus declaraciones postpartido. El portero alemán no admitió su error en la expulsión de Eric García y la afición no se lo perdonó.

Tras la derrota en Champions, el Barcelona vuelve a la Liga EA Sports donde hasta ahora es líder después de ganarlo todo. No se esperan tampoco cambios en defensa. Balde y Koundé serán los laterales, mientras que la pareja de centrales estará formada por Pau Cubarsí e Íñigo Martínez.

En el centro del campo, todo apunta a que Eric García volverá a ser titular por segunda vez con Hansi Flick. La primera vez el jueves pasado no salió nada bien, y es que el jugador azulgrana solamente duró diez minutos tras ser expulsado contra el Mónaco. Está fresco y será de la partida en Villarreal.

Junto a Eric García, todo apunta a que Hansi Flick volverá a apostar por Pedri y Casadó en el medio. No tiene mucho más con las lesiones de Olmo, Bernal, Gavi y De Jong. Ambos jugadores no entrenaron este sábado en un plan del técnico para mimarles, ya que terminaron la Champions tocados. El propio Flick confirmó en rueda de prensa que ambos iban a jugar: «Llegan bien. Marc hoy estaba mucho mejor y creo que podrá jugar. Lo mismo con Pedri. Les hemos cuidado especialmente con una breve activación antes de viajar a Villarreal».

En ataque, Ferran Torres es baja por sanción tras ser expulsado en Gerona. No habrá muchas dudas. Raphinha estará en una de las bandas y Lamine Yamal estará en la otra, como el gran salvavidas de Flick, con un gran inicio de temporada. Y en punta estará como siempre Robert Lewandowski en un duelo importante para los azulgranas tras la derrota europea.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona contra el Villarreal: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Eric García, Casadó, Pedri; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski