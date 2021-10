La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) se encarga de velar por la integridad del tenis y perseguir cualquier tipo de corrupción en dicho deporte. Según el último informe publicado, entre julio y septiembre de este año, aseguran haber recibido un total de 38 avisos por posibles casos de amaño de partidos o apuestas, algunos de ellos correspondientes a los dos Grand Slams disputados en dicho periodo, Wimbledon y US Open.

Según el informe publicado por Adrian Bassett, jefe de comunicaciones de la ITIA, dicho organismo recibió un total de 38 avisos por posibles casos de amaño de partidos, de los cuales dos se habrían producido en Wimbledon y otros dos en el US Open. Además, habría al menos uno de un torneo de categoría ATP 250, aunque no se ha desvelado cuál, y el resto correspondería a partidos de Challenger Tour (13), de la Copa Davis (1) y del World Tennis Tour femenino y masculino (19). Estos torneos de inferior categoría, en la que los jugadores suelen estar más desprotegidos y ganar menos dinero, son el objetivo prioritario de las organizaciones fraudulentas.

Ya el pasado verano, el diario alemán Die Weit, informó sobre dos partidos investigados en la última edición de Wimbledon, ambos en la competición masculina -uno en dobles y otro en el cuadro individual-. No ha trascendido mayor información sobre qué encuentros en concreto eran, ni la organización del torneo británico ha hecho ninguna declaración al respecto.

Según la ITIA, cada alerta que recibe la “registra, evalúa y realiza un seguimiento como un indicador de que puede haber sucedido algo inapropiado”. Precisan que el hecho de recibir una alerta no es sinónimo de que efectivamente se haya producido alguna práctica fraudulenta. Se analizan diferentes factores que puedan influir y si se detecta que efectivamente puede haber «actividad corrupta», en dichos casos, se inicia una investigación completa.

Every quarter we update on our news, sanctions and match alerts. July – September picture here.https://t.co/EP3dfMl8Mt pic.twitter.com/HolSd44dYp

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 12, 2021