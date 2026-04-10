Alemania presiona a España en la lucha por la quinta plaza de Champions

La pelea por conseguir una plaza extra para la próxima edición de la Champions League se está complicando para España. Según los últimos resultados en competiciones europeas, Alemania ha recortado distancias y amenaza con arrebatarle esa segunda posición en el ranking UEFA clave para contar con un quinto equipo en la máxima competición continental.

Durante esta semana, los equipos alemanes han logrado buenos resultados. Las victorias de Bayern de Múnich, Mainz y Friburgo han permitido a Alemania sumar puntos importantes. Mientras tanto, España no ha tenido una jornada tan positiva, ya que solo consiguió los triunfos de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, además de un empate del Betis.

Esta diferencia de resultados ha provocado que Alemania se acerque peligrosamente a España en la clasificación general. Actualmente, Inglaterra lidera con claridad el ranking (25.569 puntos), seguida por España en segunda posición (20.906) y Alemania en tercer lugar (20.285), cada vez más cerca.

La importancia de esta clasificación es muy alta. Terminar en esa segunda posición del ranking permitiría a España contar con un equipo extra en la próxima Champions League, lo que supondría más ingresos económicos y mayor presencia internacional para los clubes españoles.

Por eso, los próximos partidos serán decisivos. Todo se resolverá en los encuentros de vuelta de las competiciones europeas, donde los equipos españoles deberán mejorar sus resultados si quieren mantener su ventaja. En caso contrario, Alemania podría superarles y quedarse con esa quinta plaza adicional.

La situación mantiene en alerta al fútbol español, que depende ahora del rendimiento de sus clubes en Europa. La lucha está más abierta que nunca y cada victoria será clave para decidir qué país logra ese puesto extra en la máxima competición continental.

En definitiva, España sigue por delante, pero el margen es cada vez menor. Todo está por verse en los partidos de vuelta de los equipos españoles. No solo buscarán ampliar la ventaja con respecto a Alemania, sino también pasar a la siguiente ronda y tratar de levantar alguno de los títulos europeos.