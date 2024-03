En Alemania especulan con que Vettel vuelva a la F1 en Mercedes

Sebastian Vettel podría regresar a la Fórmula 1 de la mano de Mercedes. El equipo británico busca un piloto con experiencia para reemplazar a Lewis Hamilton que se marchará a Ferrari la próxima temporada. Desde Alemania especulan con un posible regreso del piloto germano al Gran Circo para ocupar el asiento que dejaría vacante el siete veces campeón del mundo, que emprenderá una nueva aventura en el equipo italiano.

Desde que Hamilton anunció su salida de Mercedes a partir de la temporada 2025 se ha especulado mucho con quién ocupará ese sitio. El propio Toto Wolff reconocía tras el anuncio oficial del fichaje de Lewis por la Scuderia que debían tomar una decisión sobre le tipo de piloto que querían para reemplazarle: «Tenemos que decidir qué queremos: juventud o experiencia». Parece que finalmente se han decantado por la experiencia y es ahí donde encajaría el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

El alemán anunció su retirada de la F1 el 28 de julio de 2022 mediante un vídeo en su perfil oficial de Instagram. Su asiento en Aston Martin lo ocuparía Fernando Alonso, cuyo nombre también suena para sustituir a Hamilton en Mercedes. Los británicos buscarían un piloto con experiencia para intentar volver a lo más alto y ahí encajaría Vettel según dicen en el país teutón. Ahora mismo pelean con McLaren por ser el tercer equipo del Mundial de Constructores, ya que Ferrari está un punto por encima y Red Bull se encuentra en otra galaxia.

Mercedes piensa en Alonso o Verstappen

Es por eso que Bild especula con la posibilidad de que Vettel, ex de Ferrari y Red Bull entre otros, regrese a la F1 para sustituir a Hamilton. No obstante, el mencionado diario también asegura que el nombre del alemán no está en la cabeza de Toto Wolff en estos momentos, que solo piensa en Max Verstappen o Fernando Alonso como reemplazos del británico. Aunque también está la opción de Carlos Sainz que es agente libre.

La situación de Verstappen en Red Bull tras el lío interno por el caso Horner ha desatado los rumores de una posible salida del neerlandés, gran dominador del campeonato, de la mejor escudería que hay en la Fórmula 1 en estos momentos. Mercedes quiere aprovechar eso para hacerse con el tricampeón del mundo. La otra opción que manejan es la del piloto asturiano que termina contrato con Aston Martin y podría cambiar de aires.

Alonso está rindiendo a las mil maravillas con los verdes y es junto con Verstappen el mejor piloto de la parrilla. Su nombre suena con fuerza para suplir al que fue su compañero en McLaren. En Mercedes buscan un piloto con experiencia como compañero de George Russell para el curso que viene y el perfil del español les encaja a la perfección.

Además, Fernando ya ha demostrado su valía en infinidad de ocasiones logrando cosas imposibles con un monoplaza muy inferior a los Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren. También existe la posibilidad de subir a Antonelli de la F2, piloto de la academia de Mercedes y representado por el propio Toto Wolff, aunque por el momento, según esta información, los británicos estarían más interesados en un perfil con experiencia más que un perfil de futuro.