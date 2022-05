Carlos Alcaraz tiene entre ceja y ceja lograr su primer Grand Slam. El tenista murciano ha aterrizado en París con una gran confianza en sus posibilidades de conquistar Roland Garros. Es su primer torneo después de su gran actuación en el Mutua Madrid Open y en Francia todos los ojos están puestos en el joven tenista español. En las instalaciones del torneo es uno de los que más aficionados congrega en las pistas y en Roland Garros ya lo han apodado como ‘Hulk’, después de que rompiera unas cuerdas de estiramiento.

El de El Palmar es incluso protagonista de la portada del diario galo L’Equipe, que, además, le ha dedicado cinco páginas en un amplio reportaje sobre él. «Dije que quería ganar un Grand Slam este año y voy a por ello en París. Va a ser difícil, pero me veo con opciones de lograrlo», afirmó Carlos Alcaraz hace unos días en la Gala del Deporte de la Región de Murcia, justo antes de poner rumbo a la capital francesa. Ya allí, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se dio un baño de multitudes durante su primer entrenamiento en las instalaciones de Roland Garros, donde compartió pista con Diego Schwartzman. El murciano se ha convertido en la gran atracción en cada torneo y es que nadie quiere perderse la oportunidad de ver en acción al tenista del que todos hablan.

Después de su gran semana en Madrid, donde batió a tenistas como Rafa Nadal, Novak Djokovic y Alexander Zverev de una tacada, Alcaraz llega como uno de los grandes candidatos al título en este Grand Slam francés. Y eso que es sólo su segunda participación sobre la arcilla parisina. El año pasado se estrenó después de superar la fase previa y cayó en la tercera ronda. Ahora parte como uno de los principales cabezas de serie y el sorteo le ha hecho compartir cuadro con Rafa Nadal y Novak Djokovic, los otros dos grandes favoritos a llevarse el título en la Philippe Chatrier.

Las expectativas con Carlos Alcaraz son tales que el diario francés L’Equipe incluso le dedica la portada al joven tenista español este viernes, antes de que se dispute la primera ronda del Grand Slam. El murciano le quita el protagonismo a Kylian Mbappé, cuyo final del culebrón sobre su futuro se dará este domingo según el citado diario. Alcaraz es el gran protagonista, con hasta cinco hojas dedicadas al pupilo de Juan Carlos Ferrero.

«Apetito de ocre»

‘Apetito de ocre’ titulan en Francia, en referencia al color de la tierra batida de Roland Garros y a las ganas de Carlos Alcaraz de grabar su nombre en el palmarés del Grand Slam francés. Lo señalan como la principal atracción del torneo y han viajado a El Palmar para relatar la infancia del tenista. El país galo está entusiasmado ante el nuevo fenómeno del tenis mundial.

Desde este jueves, Alcaraz conoce cuál es su camino en Roland Garros, donde podría reencontrarse con Nadal o Djokovic en unas hipotéticas semifinales. El murciano debutará ante un jugador procedente de la previa y llega preparado para todo, incluso para un clima hostil en el caso de que enfrentarse a un francés, como ya le ocurrió durante el Masters 1000 de París-Bercy el año pasado.

Allí, cayó en octavos de final ante Hugo Gaston, en un partido en el que tuvo la grada en contra. «Me ha venido a la cabeza ese encuentro, pero espero que me sirva aquella experiencia para que no me vuelva a ocurrir algo así. Sé que si me vuelvo a enfrentar a otro francés en Roland Garros será igual o peor», afirmó el murciano.