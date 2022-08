Carlos Alcaraz logró una victoria de mérito en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati ante Marin Cilic al que derrotó en dos sets (7-6 y 6-1). Ahora luchará por un puesto en semifinales ante Cameron Norrie. El murciano es el cuartofinalista más joven del torneo desde Murray en 2006.

No tenía un envite fácil Carlos Alcaraz ante un Marin Cilic cuyo excelso servicio le hizo ganar el US Open en 2014. El tenista murciano, después de caer a las primeras de cambio en Montreal ante Paul, solventó por la vía rápida su estreno en Cincinnati ante MacKenzie McDonald y camino de cuartos se cruzó con el peligroso jugador croata, actual número 17 del mundo.

Tuvo que tirar de cabeza en el primer set un Carlos Alcaraz que a sus 19 años esta vez sí que supo aguantar la presión para llevarse la primera manga en el tie-break. Más fácil fue la segunda, que encarriló con un 3-0 después de un break. Con el croata fuera del partido, el murciano sentenció con un 6-1 para hacer historia y convertirse en el cuartofinalista más joven del torneo desde Murray en 2006. Ahora luchará por un puesto en semifinales ante un Norrie al que le tiene tomada la medida (3-0).

Youngest quarter-finalist in Cincinnati since 2006 🔥@carlosalcaraz defeats Marin Cilic 7-6, 6-1 for a spot in the quarter-finals 🙌@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/G21qBy1naq

