Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. El murciano doblegó al estadounidense Mackenzie McDonald por 6-3 y 6-2 en su estreno en el torneo, donde es el tercer cabeza de serie. Luchará con Cilic por un puesto en cuartos de final.

Después de caer en su debut en Montreal la pasada semana, Alcaraz quiere coger buenas sensaciones de cara al último Grand Slam del año, el US Open, que comenzará el próximo 29 de agosto. En Cincinnati busca su tercer Master 1000 del curso, después de las victorias en Miami y Madrid, aunque no lo tendrá nada sencillo, puesto que en semifinales podría cruzarse con Rafa Nadal, que vuelve después de la lesión que le obligó a abandonar Wimbledon en semifinales y de no poder participar finalmente en Montreal.

Tras superar al tenista americano en apenas una hora de juego, Alcaraz ahora se medirá en octavos de final a Marin Cilic. El murciano logró la victoria 43 de la temporada en Cincinnati y es el tenista que más victoria suma en el presente año.