Pese a que aún no está confirmada su participación en el Masters 1000 de Indian Wells, Carlos Alcaraz podría regresar varias semanas después al número uno del ranking ATP, sucediendo a Novak Djokovic en lo más alto de la clasificación. El tenista murciano, en la fase final del proceso de recuperación de la lesión sufrida en Río de Janeiro, en el semimembranoso de su pierna derecha, podría regresar al número uno en caso de competir y conquistar el título en el primer Masters 1000 de la temporada, en el que no estará su gran rival.

La renuncia de Novak Djokovic a disputar el torneo de Indian Wells, derivada de la prohibición y la no llegada del permiso necesario para su entrada en Estados Unidos sin estar vacunado del coronavirus, propicia la primera oportunidad para Alcaraz en 2023 de cara a desbancar al serbio de lo más alto de la clasificación. Carlitos ya tuvo una ocasión de igualar a Nole, que se hubiera cumplido en caso de haber conquistado el título en el ATP 500 de Río de Janeiro. Sin embargo, en esa circunstancia que no se dio –Carlos perdió la final–, los puntos de ambos contendientes hubieran estado totalmente equiparados y el uno no se hubiera separado de Djokovic al tener mejores resultados en los torneos más importantes del calendario.

Alcaraz defiende 360 puntos, correspondientes a la semifinales a las que llego en 2022 en Indian Wells. El pasado año, Carlos se despidió del torneo californiano en la penúltima Ronda al ser vencido por un Rafael Nadal que caería en la final, lesionado, y que en este 2023, también con problemas físicos, no podrá disfrutar de la competición. Djokovic, que cayó derrotado en la semifinales de Dubái la semana pasada ante Daniil Medvédev, mantiene una renta de 380 puntos sobre Carlos Alcaraz, quien tiene la oportunidad de sumar 640 si conquista el título en Indian Wells.

Alcaraz, que ya se entrena sobre la pista, permanece en Estados Unidos a la espera del OK definitivo para confirmar su presencia en el Masters 1000 de Indian Wells. La ausencia de Djokovic, quien cumplió su palabra y se dió de baja antes del sorteo del cuadro final, como consecuencia de la no llegada del permiso necesario para su entrada en Estados Unidos, deja a Carlos como el gran favorito y primer cabeza de serie del sorteo que se realizará este lunes a las 15 horas en horario local. La ausencia de tenistas ilustres como el propio Djokovic, Rafa Nadal, Nick Kyrgios o el estadounidense Sebastian Korda dejan el cuadro algo descafeinado, pero también preparado para una posible machada de Carlos Alcaraz que le lance al número uno del mundo por segunda vez en su carrera y con solo 19 años.

Miami, siguiente capítulo para Alcaraz

Las posibilidades de Carlos Alcaraz de regresar al número uno del mundo son limitadas y también lo será su defensa de este, en caso de que conquiste Indian Wells. Inmediatamente después de la celebración del torneo que se disputa en el Valle de Coachella llega el segundo Masters 1000 de la temporada, el Miami Open, que supuso el primer título de esta categoría para Carlos Alcaraz en su carrera deportiva. El murciano se llevó el título y sus consiguientes 1000 puntos en 2022, por lo que solo el doblete Indian Wells-Miami le mantendría con el número uno después de la gira previa a la llegada de la tierra batida, aun sin como parece, Novak Djokovic en liza en ninguno de estos dos torneos – aún no está confirmada su baja en Miami–.