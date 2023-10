Alcaraz pasa por encima de Musetti y ya está en cuartos en Pekín

Carlos Alcaraz suma y sigue con las mejores sensaciones en su periplo en China, y ya está en cuartos de final del torneo ATP 500 de Pekín. En un duelo aparentemente duro, con un rival como Lorenzo Musetti, generacional y que ya sabía lo que es ganarle, Alcaraz sacó su mejor tenis y arrasó a su rival hasta vencerle por un clarísimo 6-2, 6-2, en una hora y 21 minutos de juego.

Alcaraz fue un auténtico huracán sobre la pista central de Pekín, poderoso al resto, doblando la apuesta que ya había realizado en este aspecto en su estreno ante Hanfmann, y mucho más sólido con el saque, cuenta pendiente que quiere desarrollar en esta gira asiática para pasar al siguiente nivel. Musetti echó de menos la tierra batida, su superficie predilecta, y fue arrollado por la potencia y la anticipación de los golpes de Carlos, que confirma candidatura al título y sigue sumando, aún de poco en poco, puntos para acercarse al número uno del ranking ATP.

El tiempo de desgaste en pista también es algo a tener en cuenta en el haber de Alcaraz, quien vio como en la gira norteamericana de verano se iba complicando los partidos, algo que pudo penalizarle en los momentos clave, y en China no está dispuesto a cometer el mismo error. El rodaje lo realizó en la primera jornada de competición, ante Hanfmann, y frente a Musetti se le vio más suelto, prácticamente sin altibajos, y el resultado fue ceder sólo cuatro juegos ante todo un top-20.

Lastrado por un escaso porcentaje de primeros servicios, Musetti fue masacrado por Alcaraz cada vez que tenía que tirar de segundo saque, algo que se tradujo de forma tempranera en un primer break al que le acompañaría el segundo, de manera consecutiva, para dejar visto para sentencia el primer set. Lorenzo, con gran calidad y unos golpes de fondo absolutamente estéticos, apretó para reducir diferencias en el octavos juego del parcial, el más complicado sin duda para Carlos, pero que se llevaría también el español para cerrar por 6-2.

Alcaraz no frenó la maquinaria y siguió restando a las mil maravillas, lo que, junto a su habitual determinación en momentos clave, trajo el primer break del segundo set, también a su favor. Musetti seguía en la pista, pero competitivamente había claudicado debido a la diferencia en prácticamente todos los aspectos en comparación con el gran favorito del cuadro. Un segundo break completaba la obra de arte de Carlos Alcaraz en Pekín y le daba un pase a cuartos de final.

