A la segunda oportunidad llegó la primera victoria de Carlos Alcaraz en unas ATP Finals. El tenista español volvió a llenar su tanque de confianza con un juego inteligente, infranqueable al servicio, y controlando sus golpes para ir fluyendo sobre la pista, rapidísima, del Pala Alpitour de Turín. La versión más controladora de Alcaraz desquició y derrotó (7-5, 6-2) a un Andrey Rublev que desconectó al ceder el primer parcial y puso en bandeja el estreno triunfal como maestro de un tenista que quiere seguir con su recuperación con el título como único objetivo.

Con el saque absolutamente a resguardo –no cedió una pelota de break en todo el partido– Alcaraz construyó su victoria, que fue ajustada en el primer set e inapelable en el segundo, coincidiendo con el cortocircuito de un Rublev que, todo hay que decirlo, no estuvo a la altura de las circunstancias y se lleva su segunda derrota y la eliminación virtual de las ATP Finals.

El 14 de noviembre de 2023 es el día en el que Carlos Alcaraz suma su primera victoria en unas ATP Finals, pero igual que no todo era negro tras perder ante Alexander Zverev, tampoco es todo blanco ahora que el murciano tiene un triunfo debajo del brazo. Alcaraz tendrá que derrotar a Daniil Medvedev –o esperar una carambola– el viernes para meterse en semifinales, pero su subida de nivel ante Zverev se confirma con un partido cercano a lo brillante y, sobre todo, coherente con el nivel extraordinario que se le presupone al número dos del ranking ATP.

Sabía Carlos Alcaraz que no tenía margen de error en unas ATP Finals que empezaron cuesta arriba, tras la derrota inaugural ante Alexander Zverev. El siguiente compromiso para el tenista español era de calado, ni más ni menos que el número cinco del ranking ATP, un Andrey Rublev al que nunca se había enfrentado, pero del que conocía de sobra virtudes y debilidades.

Una vez diseñado el plan de partido, lo importante era llevarlo a cabo. En el libro de notas de Alcaraz destacaba un punto, el servicio, indispensable para poder construir su victoria con posibilidades de éxito. La pista rápida, la más rápida del año, está en las ATP Finals y ya no va a cambiar, por lo que adaptarse era necesario y Carlos lo hizo a las mil maravillas. No fueron tanto los aces –5 en todo el partido– como sí la solidez con la que el murciano encaró cada juego al saque, imposibilitando que Rublev tuviera una sola opción de rotura.

Así las cosas, el break era cuestión de tiempo y llegó, al límite, mandando a Rublev mentalmente a la lona. Había sido un partido rápido, de igualdad y pocos envites al resto hasta el momento, pero Carlos Alcaraz detectó de inmediato que la presión había llegado al cuerpo de su rival y puso toda la carne en el asador para llevarse el primer set por un resultado final de 7-5.

El golpe del set fue demasiado duro para un Rublev que se volvió anticompetitivo desde ese momento, dejando en bandeja un triunfo que no resta un ápice de mérito para Alcaraz. El número dos del mundo se mantuvo firme, continuó con su juego, coherente y sólido, y fue soltándose poco a poco, con un break en su mano desde el inicio del segundo parcial, para acabar asestando el golpe definitivo, en forma de segundo quiebre, y levantar los brazos después de escasa hora y cuarto de juego, que compone su primera victoria, la primera de muchas, en las ATP Finals.

