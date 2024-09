Alcaraz cierra la victoria de España tras la retirada de Machac

España ya tiene en el bolsillo su primer triunfo en una eliminatoria de la Copa Davis 2024. Después del triunfo inaugural de Roberto Bautista, el segundo punto llegó de la mano de Carlos Alcaraz, quien remontó un mal inicio y acabó ganando por la retirada de Tomas Machac acalambrado y finalmente obligado a la retirada cuando el partido marchaba 6-7, 6-1. Los problemas físicos vinieron a visitar al número uno de la República Checa mediado el segundo set, cuando Alcaraz empezaba, tras un mal inicio, a encontrarse con su versión deseada.

El triunfo de Alcaraz convierte el 2-0 para España, que cierra la victoria y pone la primera piedra en su objetivo de clasificación para la Final a 8 de Málaga, a falta de los duelos de viernes y domingo ante Francia y Australia, además de, por supuesto, el partido de dobles de la serie con la República Checa, que se jugará y es importante para un posible empate en la clasificación al término de la Fase de Grupos de la Copa Davis, y en el que finalmente aparecerá Alcaraz, que no descansa aun con el trabajo hecho.

Debut agridulce y con victoria de Alcaraz

Moderadamente descansado, tras su derrota en segunda ronda del US Open, Carlos Alcaraz acudía a la llamada de España en un torneo, la Copa Davis, en el que por un motivo u otro no ha podido rendir al nivel que su talento obliga. El tenista murciano, número uno del plantel capitaneado por David Ferrer, se plantaba en la pista de la Fuente de San Luis, con el público coreando su nombre y con la práctica obligación de cerrar la eliminatoria ante la República Checa. Bautista había sumado el primer punto con gran mérito ante Lehecka y al número 3 del ranking ATP le tocaba hacer lo propio en el segundo, con Tomas Machac como rival.

Peligroso por su movilidad y sus tiros desde el fondo de la pista, Machac pronto demostró que no le iba a poner las cosas sencillas a Alcaraz. Un break inicial del murciano se veía neutralizado de inmediato por Tomas que, aprendida la lección y ayudado por los problemas al resto de Carlos, navegaría con firmeza por el primer set sin ceder más su servicio. En una versión sobresaliente con su saque, Alcaraz cedía un solo punto a partir de entonces en su turno e, igual que en el primer encuentro de la serie España-República Checa, el ganador del primer set se decidiría en la muerte súbita.

El tie break volvía a dictar sentencia en la Copa Davis en Valencia, pero esta vez era el miembro de la República Checa el que daba la sorpresa. Machac incidió en los problemas al resto de Alcaraz y, sumando un mini break clave, acabó por derrotar y colocar cuesta arriba la victoria del principal tenista de cuantos compiten en la primera división de la Davis esta semana.

Los calambres impiden competir a Machac

Alcaraz estaba contra las cuerdas, pero aún tenía margen y piernas para la remontada. El desafío iba a estar en su cabeza, algo que se ha criticado en más de una ocasión en la presente temporada, pero esta vez la respuesta fue positiva. Juan Carlos Ferrero desde el box y el capitán David Ferrer desde el banquillo le instaban a recuperar poco a poco su juego, desde la solidez, y Carlos hizo caso y puso en práctica un juego suficiente como para hacer dudar a Machac, quien víctima de la presión, cedía su saque y comenzaba ahí su calvario.

Lo que se podía haber quedado en una mera rotura de servicio derivó en calambres que iban a impedir, de manera bruta, a Machac competir en el partido. El saque se veía muy limitado debido a la imposibilidad de impulsarse con la pierna izquierda, mientras que los intercambios dependían de que la precisión de Carlos Alcaraz, notable en todos los aspectos en este tramo, finiquitara el punto. El 6-1 llegaba al marcador y en el primer juego del tercer set, el capitán checo instaba a Machac a abandonar y a conceder la victoria a España y a Alcaraz.

Alcaraz, con todo por España

«Las sensaciones no eran muy positivas, jugar en la Copa Davis siempre es especial y como número uno el extra de presión siempre lo sientes. En el primer set no he jugado cómodo pero sabía que tenía que estar positivo», comentaba Alcaraz, analizando lo sucedido en pista. «Si juegas con España hay que darlo todo, pero haber estado mentalmente fuerte creo que le ha generado a él más presión y al final tener problemas físicos, no es una gran alegría por la manera en que ha terminado pero muy contento por darle el segundo punto a España», añadió el jugador murciano, en un día en el que se benefició de la mala suerte del rival, pero que le sirve a su vez para conseguir un triunfo que le puede dar mucha confianza de cara a su futuro más cercano.