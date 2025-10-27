Adiós a las botas de agua: las zapatillas impermeables de Adidas para caminar y no pesan nada

En el mundo del senderismo, el calzado es uno de los factores definitivos que pueden marcar la diferencia entre una caminata placentera y una jornada agotadora. Históricamente, cuando el terreno se volvía fangoso, húmedo o había charcos y lluvia, pocas opciones ofrecían la protección de las famosas botas de agua. Pero eso podría estar cambiando. Adidas ha presentado las nuevas zapatillas de montaña y trekking impermeables Terrex Anylander, una apuesta que podría llevarnos al adiós definitivo de las voluminosas botas impermeables tradicionales.

Lo que más llama la atención de estas Terrex Anylander es su ligereza. Adidas asegura que están diseñadas para «no pesar nada u»,n planteamiento casi revolucionario cuando se trata de calzado impermeable. Esa ligereza, combinada con la capacidad de mantener los pies secos incluso en condiciones adversas, supone un cambio radical en el paradigma del equipamiento al aire libre, pues ya no habría que elegir entre ligereza o impermeabilidad, sino que ambas características pueden coexistir.

En efecto, usuarios y reseñas especializadas destacan que, al calzarse, las Anylander ofrecen una sensación muy cercana a una zapatilla deportiva común, pero con prestaciones técnicas de montaña. Su precio en la versión para mujer es ahora mismo de 58,99 euros en Decathlon, por lo que no es prohibitivo teniendo en cuenta todas las características y ventajas anteriormente explicadas.

Zapatillas impermeables Adidas Terrex Anylander

La clave técnica está en los materiales empleados. Estas zapatillas incorporan membranas impermeables que impiden la entrada de agua sin sacrificar la transpiración, permitiendo al pie respirar incluso durante tramos largos, sin condensación interna ni sensación de humedad interna. Además, sus componentes exteriores y láminas protectoras están diseñados para repeler el agua en superficies irregulares, barro y salpicaduras. Todo eso, en un corte bajo tipo zapatilla para ofrecer mayor libertad de movimiento al tobillo, menor peso total y una experiencia más ágil en ruta. Gracias a estas características, las Adidas Terrex Anylander se presentan como la alternativa ideal para los que caminan en terrenos mixtos, senderos húmedos o atraviesan ríos poco profundos, sin tener que cargar el extra de una bota de agua.

Otro de los aspectos destacados en comparativas entre modelos es que, a diferencia de otras zapatillas ligeras impermeables pero sacrifican grip o durabilidad, las Anylander combinan su ligereza con suela de agarre consistente que responde bien en superficies mojadas, rocas pulidas o pendientes húmedas. Así, no solo se trata de mantenerse seco, sino de conservar seguridad en cada paso. Esa combinación convierte este modelo en un calzado que puede servir tanto para excursiones técnicas como para caminatas de naturaleza moderadas, senderismo ligero o uso diario dentro de ambientes lluviosos.

Además, al no tener una caña alta, se evita parte del esfuerzo extra en el tobillo al arriar o levantar el pie, lo que favorece largas caminatas sin molestias. Algunos usuarios reportan que incluso bajo lluvia fuerte y charcos, la sensación de impermeabilidad se mantiene y el pie continúa seco durante varias horas de exposición. Obviamente, esto no significa que las botas de agua vayan a desaparecer de inmediato ni que quienes prefieren botas tradicionales no sigan teniendo razones para mantenerlas. Pero para muchos aficionados al trekking o senderismo, las Terrex Anylander ofrecen un sustituto convincente en base a su comodidad, ligereza e impermeabilidad, todo en un diseño moderno.