649 entrenadores han completado el curso Basket Girlz de Endesa contra el abandono prematuro del baloncesto

El Curso Basket Girlz: el rol de los entrenadores en el abandono del baloncesto femenino ha logrado formar, seis meses después de su lanzamiento, a 649 entrenadores para luchar contra el abandono prematuro del baloncesto. Se estima que si un entrenador atiende de media a 12 alumnas el posible impacto positivo del programa puede llegar a más de 7.000 jugadoras en toda España. El curso está disponible a través de la plataforma oficial de la Federación Española de Baloncesto, FEB Academy, de forma 100% online y de manera gratuita.

El proyecto Basket Girlz, impulsado por Endesa, con la colaboración de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), busca motivar a miles de niñas a superar las barreras del abandono adolescente. El informe origen del proyecto señala que las causas de este abandono son multifactoriales destacando el entorno familiar, la falta de referentes femeninos o la dificultad de compaginar deporte y estudios.

Además, destaca que los entrenadores y entrenadoras son figuras clave contra el abandono. De hecho, según el análisis realizado por la psicóloga deportiva Mar Rovira, con más de una década de experiencia en esta materia, el 25 por ciento de las adolescentes abandona por desacuerdos con su entrenador.

Los entrenadores que han participado en el curso, fundamentales en el rol educador de las jugadoras, han completado los módulos de formación y han superado un test final. El proceso se ha realizado de la mano de profesionales como la propia Mar Rovira. Para la especialista, el “rol de los entrenadores es fundamental para, sobre todo crear el clima motivacional que propicia dos cosas: el aprendizaje y el disfrute.

“Si lo que queremos es que las chicas vuelvan al siguiente entrenamiento, estos elementos son clave y en el módulo tratamos de ofrecer las herramientas a los entrenadores para que puedan motivar a las adolescentes”, afirma Rovira. Además, María Pina ha podido dar su testimonio desde su doble perspectiva como exjugadora profesional y entrenadora para ofrecer sus consejos y su experiencia.

Erika Fernández, alumna del curso Entrenadores Basket Girlz hace una valoración positiva de la formación: “Me ha aportado una visión mucho más amplia de por qué las chicas abandonan el baloncesto y que ello no depende solo de una causa. El curso incide mucho en cómo abordar la motivación y la continuidad de las chicas en el deporte y me ha hecho reflexionar sobre detalles sobre los que no era consciente que pueden incidir en que una chica abandone el baloncesto. La presión, la autoexigencia, la comparación…

También he aprendido a cómo abordar de manera más empática todas las problemáticas de las chicas para que ellas no se sientan culpables. Cuando los entrenadores ponemos el foco en convertir el baloncesto en una carrera para ver quién es mejor y comparando a las chicas es cuando muchas se sienten inseguras. Los entrenadores tenemos un papel clave para ayudar a que las chicas no lo dejen tan pronto.”

Por su parte Ignacio Asensi, responsable de patrocinios de Endesa, ha puesto en valor la “gran aceptación del curso, lo cual nos indica que vamos por buen camino y que este tipo de medidas tienen una aplicación directa ante la problemática real”.

Endesa Basket Girlz, lo inteligente es seguir

El proyecto Endesa Basket Girlz surge en 2021 de la mano de Endesa, en colaboración con la FEB y el Consejo Superior de Deportes (CSD), para analizar y combatir el abandono del baloncesto femenino en la adolescencia. Entre las acciones de Endesa Basket Girlz destacan contenidos para visibilizar referentes femeninos, experiencias con jugadoras profesionales de la Liga Femenina Endesa, la creación aulas de estudio para conciliar deporte y escuela, o la segunda edición de los Premios Basket Girlz, que el pasado 12 de mayo anunció al proyecto ganador de 10.000€ para fomentar el baloncesto femenino.

Endesa impulsa el baloncesto femenino a través de proyectos como Endesa Basket Girlz, alineados con su misión de promover el deporte como herramienta de igualdad y desarrollo personal, especialmente para las mujeres. Como patrocinadora de la Liga Femenina Endesa y la Selección Española, la compañía fomenta la pasión por el baloncesto desde las bases, contribuyendo a una sociedad más activa e inclusiva mediante iniciativas que retienen el talento joven.