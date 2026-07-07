Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 4 de hoy, martes 7 de julio

La clasificación general del Tour de Francia ha dado un vuelco después de la cuarta etapa. Tadej Pogacar se estrenaba de amarillo, pero ha perdido el liderato, después de que la fuga del día dispusiera de casi ocho minutos de ventaja respecto al pelotón. Por ello, el nuevo líder de la clasificación general es Torstein Traeen, del Uno-X Mobility. A casi ocho minutos, en cuarta y quinta posición, aparecen el canibal esloveno y Jonas Vingegaard.

Mads Pedersen ha logrado el primero de sus objetivos en el Tour de Francia 2026. En la cuarta etapa, la primera idónea para salir de la rutina de Pogacar y Vingegaard, la aprovecharon los alemanes del Lidl-Trek para sacar relucir su estrella. El danés fue guiado en todo momento por Vacek y Simmons hacia una victoria muy cómoda al sprint, puesto que arrancó y no tuvo rival. Redondearon la etapa con la segunda plaza del campeón estadounidense, que se impuso en la foto finish a Raúl García Pierna.

Clasificación de la etapa 4 del Tour de Francia 2026

Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 4:10:45 Quinn Simmons (Lidl-Trek) – mismo tiempo Raúl García Pierna (Movistar) – m.t. Marco Frigo (NSN Cycling) – m.t. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) – m.t. Kevin Vauquelin (Netcompany Ineos) – m.t. Sean Quinn (EF Education-Easy Post) – m.t. Torstein Traeen (Uno-X Mobility) – m.t. Pablo Castrillo (Movistar) – m.t. Matthias Vacek (Lidl-Trek) – m.t.

La clasificación general del Tour de Francia 2026