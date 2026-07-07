Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 4 de hoy, martes 7 de julio
Torstein Traeen es el nuevo líder del Tour de Francia, aventajando en casi ocho minutos a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard
El noruego llegó con los fugados y arrebata el amarillo al esloveno, un día después de ponerse al frente de la general
Pedersen se pasea en Foix en una exhibición de Lidl-Trek en el Tour de Francia que acaba en doblete
La clasificación general del Tour de Francia ha dado un vuelco después de la cuarta etapa. Tadej Pogacar se estrenaba de amarillo, pero ha perdido el liderato, después de que la fuga del día dispusiera de casi ocho minutos de ventaja respecto al pelotón. Por ello, el nuevo líder de la clasificación general es Torstein Traeen, del Uno-X Mobility. A casi ocho minutos, en cuarta y quinta posición, aparecen el canibal esloveno y Jonas Vingegaard.
Mads Pedersen ha logrado el primero de sus objetivos en el Tour de Francia 2026. En la cuarta etapa, la primera idónea para salir de la rutina de Pogacar y Vingegaard, la aprovecharon los alemanes del Lidl-Trek para sacar relucir su estrella. El danés fue guiado en todo momento por Vacek y Simmons hacia una victoria muy cómoda al sprint, puesto que arrancó y no tuvo rival. Redondearon la etapa con la segunda plaza del campeón estadounidense, que se impuso en la foto finish a Raúl García Pierna.
Clasificación de la etapa 4 del Tour de Francia 2026
- Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 4:10:45
- Quinn Simmons (Lidl-Trek) – mismo tiempo
- Raúl García Pierna (Movistar) – m.t.
- Marco Frigo (NSN Cycling) – m.t.
- Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) – m.t.
- Kevin Vauquelin (Netcompany Ineos) – m.t.
- Sean Quinn (EF Education-Easy Post) – m.t.
- Torstein Traeen (Uno-X Mobility) – m.t.
- Pablo Castrillo (Movistar) – m.t.
- Matthias Vacek (Lidl-Trek) – m.t.
La clasificación general del Tour de Francia 2026
- Torstein Traeen (Uno-X Mobility) – 13:02:46
- Sean Quinn (EF Education-Easy Post) – a 0:28
- Matthias Vacek (Lidl-Trek) – a 3:50″
- Tadej Pogacar (UAE Emirates) – a 7:53″
- Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) – m.t.
- Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) – a 8:06″
- Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-Hansgore) – a 8:16″
- Isaac del Toro (UAE Emirates) – a 8:17″
- Juan Ayuso (Lidl-Trek) – a 8:20″
- Paul Seixas (Decathlon) – a 8:41″
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