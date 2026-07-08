Olav Kooij se impone al sprint en un caótico final en Pau

Olav Koij se ha llevado la victoria al sprint en la quinta etapa del Tour de Francia 2026 con final en llano con meta en Pau. El ciclista del Decathlon CMA CGM Team se impuso en un final caótico, marcado por un par de caídas a cinco kilómetros de meta. Es la primera victoria de su carrera en la ronda gala. El neerlandés salió del Visma a principios de este año para enrolarse en las filas del Decathlon y de su mano ha logrado el triunfo más importante de su carrera.

Se impuso en meta al alemán Max Kanter y al belga Tim Merlier. Respecto al maillot amarillo, no hay diferencias. Al llegar todos los favoritos juntos, no hubo diferencias entre ellos y Torstein Traeen continúa como líder de la general tras esta quinta etapa. Pogacar y Vingegaard siguen cuarto y quinto a 7:53 minutos de la cabeza.

En su primera participación en la ronda gala, el ciclista de Decathlon de 25 años ha conseguido su cuarto triunfo en una gran vuelta, tras los tres que tenía ya en el Giro de Italia –el primero en el Tour de Francia–.

Kooij ex gregario de Jonas Vingegaard en el Visma, hizo bingo en su estreno en el Tour de Francia. Considerado como una de las joyas del ciclismo neerlandés, fue capaz de superar con autoridad a los mayores especialistas, como Max Kanter, Tim Merlier, Philipsen, Girmay y Pedersen, quienes le siguieron en la clasificación.

Un final caótico, marcado por un par de caídas que atrapó a varios corredores y dejó cortados a otros que no pudieron hacer su función de lanzamiento. Entre ellos cayó el líder y Seixas perdió comba, aunque al final entró con los favoritos en una jornada de transición que se cerró en 3h.29.07, a una media de 45,4 km/hora.

Entre los favoritos, sin novedad. Día para sobrevivir bajo el sol, para pasar una página del calendario, al menos hasta este jueves con el Tourmalet, donde se espera que los grandes muevan ficha. El noruego Torstein Traeen sigue soñando de amarillo, le sigue Sean Quinn a 28 segundos y Mathias Vacek a 3.50. En la parte noble, Pogacar y Vingegaard siguen empatados, Evenepoel es séptimo a 24 del esloveno y del danés, Del Toro a 25, Ayuso a 27 y Seixas a 49.