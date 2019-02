Inda: “Algunos jugadores han sugerido que se sancione a Bale por su gesto con Lucas”

El vestuario del Real Madrid no se habla con Gareth Bale, y su gesto con Lucas Vázquez tras marcar ante el Levante no ayuda en nada. El galés se ha enfadado con la mayoría de compañeros, que ya le han puesto el mote del 'marciano'.

Algo pasa con Gareth Bale, y no sólo a nivel deportivo, sino también en el plano personal. La enésima demostración tuvo lugar este domingo. El galés marcó el 1-2 frente al Levante y no lo celebró. Pero lo peor fue el gesto de desprecio que le hizo a Lucas Vázquez, que fue a abrazarle para festejar el tanto. El británico se quitó de en medio, rechazando cualquier tipo de celebración. El vestuario ya le ha puesto la cruz.

“Bale pasa por el confesionario de la única persona que le habla en el vestuario, que es Modric, y le ha echado la bronca Sergio Ramos”, anunció en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “Bale se comporta como un ex jugador. Es un ex jugador del Madrid y ya sabe que va a salir el 30 de junio”, contó el director de OKDIARIO.

“Tiene dos motes ‘el golfista’ y ‘el marciano”, desveló Eduardo Inda en el programa que se emite en Mega. “Algunos jugadores han sugerido que se le sancione por el gesto con un compañero. El mejor amigo en el vestuario de Ramos es Lucas Vázquez, así que le hizo muy poca gracia el gesto, como también el corte de mangas”, añadió el director de OKDIARIO. “También molesta que se escaquee de los ejercicios de Pintus alegando molestias físicas. Se borra con demasiada frecuencia”, finalizó.

Gareth Bale se ha quedado solo en el vestuario del Real Madrid. No sólo está enfadado por su situación deportiva, sino que también está disgustado con los compañeros, que le llaman ‘El Marciano’ por su actitud, algo que ha llevado a que varios jugadores hayan pedido su sanción. De hecho, el brasileño se refirió a Bale recientemente en una entrevista para un medio brasileño, viniendo a decir que no podía comunicarse con él porque no hablaba español pese a llevar más de cinco años en Madrid.

Bale apenas se relaciona con el resto de jugadores del Real Madrid. De hecho, sólo habla de manera más personal con su amigo Luka Modric, con el que ya coincidió en el Tottenham antes de fichar por el equipo merengue en 2013. Mientras tanto, y lejos de tratar de poner solución a ese problema, el galés se aísla con su familia cuando acaban los entrenamientos.

Bale no entra en la dinámica del grupo y, a día de hoy, no le apoya ni el club, que planea traspasarlo en verano para hacer el caja, ni el entrenador, para el que no es titular indiscutible en estos momentos, ni sus compañeros, que apenas se hablan con él. Que un jugador en casi seis años que lleva en la disciplina blanca no se haya adaptado no es algo normal, y la culpa es del británico, que nunca ha puesto de su parte para ser uno más en ese vestuario. El feo gesto con Lucas Vázquez no es más que otra demostración de esa falta de relación con sus compañeros.