La Federación se plantea no renovar con Mediapro el contrato del VAR

La deficiencia de las cámaras de Mediapro, que impide que se tiren bien las lineas en los fueras de juego, uno de los factores decisivos para prescindir de Mediapro.

Los días del VAR, tal y como lo hemos conocido hasta ahora en la Liga Española, podrían estar contados. El 30 de junio de 2019 expira el acuerdo firmado a tres bandas entre Federación Española, Mediapro y Liga para la gestión de las imágenes que los colegiados ven cada fin de semana en la Sala VOR y todo apunta a que este compromiso no se renovará.

Aquel acuerdo, firmado por una única temporada, lo selló el anterior máximo dirigente Federativo, Juan Luis Larrea, antes de enfrentarse y perder contra Luis Rubiales las elecciones a la presidencia de la RFEF. El directivo donostiarra, tras comprometerse con decisión, se ahorró el coste de hacer la Sala VOR porque lo financió Tebas y su organización a cambio de meter a Mediapro como suministrador de las imágenes.

Ahora la Federación, tras varias malas experiencias que han dejado la credibilidad del VAR por los suelos, se plantea no renovar el contrato con Mediapro. Hay que recordar que el organismo dirigido por Rubiales tiene tiene la potestad arbitral que emana de UEFA y de FIFA y que puede decidir en este aspecto.

“El VAR lo realiza Mediapro y hay un problema, que es que las cámaras de Mediapro tienen las lentes anticuadas y no miden bien los fuera de juego. Hay un cabreo tremendo en la Federación por el incidente entre Suárez y Cuellar, que se vio en todo el mundo antes que en España. Lo que se están planteando y creo que llevarán a cabo es quitarle la realización a Mediapro”, adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito.

Las cámaras de Mediapro y las omisiones

Desde dentro del organismo argumentan que existe un gran descontento por el desempeño de las cámaras empleadas por Mediapro, que no permiten realizar al VAR su función correctamente. “Existe un error en la lente de las cámaras de Mediapro que provoca un error de curvatura en los fuera de juego. No tiran las líneas en la televisión porque no se hacen con precisión exacta”, esgrimen desde la Federación como uno de los motivos más importantes.

En el colectivo arbitral, de hecho, están molestos porque esta deficiencia técnica de Mediapro con el VAR hace que su trabajo esté, todavía más, bajo sospecha y sin transparencia al no verse las líneas de algo tan básico como el fuera de juego.

Por si fuera poco, tampoco sentó nada bien el escándalo de las imágenes que Mediapro obvió accidentalmente en España de la patada que Luis Suárez propinó al Pichu Cuellar en un partido de Liga y que en el VAR no vieron, pese a que era una agresión manifiesta del ariete del Barcelona.

“Tenemos ofertas de dos empresas que se quieren hacer cargo de las imágenes del VAR. Estamos abiertos a contratar a otros porque la tecnología de Mediapro nos da un VAR de segunda en comparación con otras competiciones”, zanjan desde la Federación.