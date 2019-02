Allegri,-técnico-de-la-Juventus-(Getty)

Giovanni Galleone, ex técnico del Nápoles, considera que la etapa de Massimiliano Allegri en la Juventus de Turín alcanzará su final este verano "más allá de lo que ocurra en la Champions League". El ex entrenador considera que la Juve puede darle la vuelta a la eliminatoria con el Atlético y aunque cayeran "no sería un fracaso"