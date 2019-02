Pedro Dañobeitia: “Una gran mayoría de deportistas acaban en bancarrota”

Pedro Dañobeitia, director General de Banca Privada del Banco Sabadell-Urquijo, participó en el foro 'Deportistas, el día después' organizado por OKDIARIO y el Banco Sabadell. En el acto destacó la labor del banco con los deportistas

Pedro Dañobeitia, director General de Banca Privada del Banco Sabadell-Urquijo, participó en el foro ‘Deportistas, el día después’ organizado por OKDIARIO y el Banco Sabadell.

La bienvenida al acto

“Tenemos un foro muy interesante sobre el deporte. Nosotros hablamos de muchas cosas aquí, generalmente de mercados financieros, pero nunca algo tan interesante como vamos a hablar hoy”.

La labor del Banco Sabadell con el deporte

“Somos enormemente sensibles al deporte. Lo combinamos con un departamento que se dedica a gestionar el patrimonio de los deportistas por las características tan especiales que tiene. Es algo que llevamos mucho tiempo haciéndolo. Somos de las pocas entidades que tienen ese segmento”.

La ayuda a los deportistas retirados y a los que empiezan

“Siempre estamos potenciando a deportistas de élite que han dejado la carrera pero también al deportista que empieza y tiene las necesidades cuando empieza”.

Importancia de que el deportista se deje asesorar

“Creo que eso es clave. Dentro del equipo que tenemos en Banco Sabadell-Urquijo. Hemos recopilado información y me he quedado impresionado con el dato de deportistas de no saben planificar la vida. No es el día después, es el día antes. Hay que planificar también financieramente. El dato, que sale de la revista Forbes y Sports Illustrate, en el caso de la NFL después de dos años es entre el 30% y 70%. Una gran mayoría de deportistas acaban en bancarrota. La NFL paga muy bien. En el caso de la NBA se alarga ligeramente pero también tiene un altísimo porcentaje de pérdida patrimonial y situaciones de casi probreza a lo largo de los cuatro o cinco años”.

La labor del Banco Sabadell en el asesoramiento a deportistas

“Es necesaria una buena planificación y para ello tienes que estar bien interesado por alguien que aliñe los intereses del deportista, que vea los años que le quedan por delante. Desde el Banco gestionamos muchos deportistas, muchos futbolistas, tenemos entrenadores, en España hay muy buen entrenadores, tenemos tenistas, tenemos al mejor tenista, y después tenemos jugadores. Casi todos tienen las mismas necesidades. Tienen un patrimonio importante y tienen un desierto de cómo puedo invertir. Que te asesores con un experto, que no ocurra algo que vemos con cierta frecuencia que es startup que acuden a determinados deportistas porque tienen liquidez porque son ideas que pueden ser atractivas pero el negocio después no sale bien y después son ruina. Ahí también ayudamos, tenemos un departamento en el que el Banco Sabadell analiza y después invertimos en un gran número de startup. Estamos analizando y le damos nuestra opinión. Puede invertir o no”.

Cómo empezar a planificar el día después de la retirada

“Es importantísima esa planificación, empezar el día antes, desde el primer minuto. Atendemos al deportista de élite que ya tiene un patrimonio importante, sino también acompañando al cliente que se acerca, no es que seamos ojeadores, pero si que hemos entrado en una dinámica donde entra nuestra sensibilidad por el deporte, el olímpico y también el paralímpico. Somos doblemente sensibles. Tenemos muchos proyectos que estamos en la actualidad realizando. Nos gusta aproximarnos al punto humano de acompañar a todo tipo de deportistas“.

Colaboración futura con la UCAM

“Tenemos que hacer cosas conjuntamente con la UCAM. Hay mucho que hacer y en eso podéis contar con nosotros”.

La rentabilidad en los patrocinios a deportistas

“Hay muchas discusiones sobre lo que cobran determinados deportistas de élite y se discute si cobran mucho o poco. Estamos gestionando una cartera de temas deportivos y hemos puesto algunas cosas desde ropa deportiva hasta equipos de fútbol que cotizan. Tenemos una cartera de gente vinculada al deporte. Dentro de lo que está dentro de nuestro segmento de sports y entertainment es increíble lo bien que funciona y la riqueza que genera. Si vierais lo que capitalizan os quedaríais sorprendidos”.

El ejemplo de rentabilidad del patrocinio de Nike en el deporte

“Una marca como Nike que patrocina a muchos deportistas y que a su vez se ve repercutida su valor. Nike vale 135.000 millones de dolares en el mercado. No hay ningún valor en España que se acerque. El valor de los deportistas está reflejado después en las empresas que patrocinan. No es que se queden cortas de caja. Todo eso que va detrás es justificado. El mundo del deporte si te coges muchos de los deportes a nivel global tiene mejor rentabilidad que una cartera que sea de todos los sectores. Es un sector que tiene mucho dinero“.

¿Son buenos clientes los deportistas?

“Hay un poco de todo. El tema de la formación. Nosotros nos enfocamos en la formación financiera. Es una cuestión que lo hacemos para todos los clientes. Lo que más nos interesa es que cuanto estén más formados, menos sorpresas va a haber y más entenderán lo que hacemos. Los deportistas suelen ser jóvenes, a lo mejor no han tenido acceso a al Universidad, algunos lo hacen después, hay casos que podrían estar trabajando con nosotros. Le dedicamos tiempo. Hay un programa de formación que les hacemos llegar a los deportistas”.

Cómo son los deportistas en este aspecto de inversión

“Hay varios tipos. Hay deportistas que vienen con un asesor, que algunos son muy buenos y tiene renombre y están muy bien informados y están muy al día”.

La importancia de la familia del deportista

“Es muy importante que la familia se de cuenta que llegado a un punto se tienen que dar cuenta de que vayan a especialista. A veces lo lleva el padre. Es muy importante que se profesionalice mucho más, ya sea por el agente o a través de profesionales. El tema fiscal tiene una importancia enorme. La planificación, los años, una buena diversificación… Que entiendan desde el principio que es lo que tienen que hacer. El día a día se puede ir dejando un poco apartado, pero al final los activos serán muy parecidos. Hay un horizonte temporal y un nivel de riesgo”.

El riesgo de financiación en los deportistas

“Habrá una parte que puedas arriesgar más. Todo depende. Hemos visto unos mercados muy volátiles. Todo eso hay que saberlo explicar y que lo entienda el inversor, sea deportista o no”.

