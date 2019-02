José Luis Mendoza: “La UCAM está becando a 400 deportistas para que el día de mañana encuentren otra salida”

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, ha sido uno de los ponentes del OK Foro Deportistas, El día después, que ha tenido lugar en el Auditorio del Banco Sabadell, en Madrid. Mendoza ha destacado la importancia de la formación de los deportistas. "Becamos económicamente a los deportistas pero es fundamental que estudien", señaló el presidente de la UCAM

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, ha sido uno de los ponentes del OK Foro Deportistas, El día después, que ha tenido lugar en el Auditorio del Banco Sabadell, en Madrid y que también ha contado con la presencia de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, Alejandro Blanco, presidente del COE y Luis Figo. El presidente de la UCAM ha destacado la importancia del deporte y de la formación para los jóvenes deportistas y la necesidad de más ayudas en el mundo del deporte.

José Luis Mendoza ha recordado la importancia de la formación en el deportista y que, en el caso de la UCAM, es fundamental para formar parte del grupo de deportistas becados. “A cada uno se le da una beca, pero es fundamental que estudien”, señalaba.

Qué debe hacer un deportista el día después

“La Universidad es muy moderna, con 22 años de experiencia y se apoya en la educación en valores y el deporte. Desarrollamos una labor muy importante con el COE. Siempre he estado muy ligado al deporte, y he querido poner en práctica este proyecto, becando a los alumnos para que puedan estudiar y participar en los campeonatos del mundo”.

El proyecto

“Estamos becando a 400 deportistas. Conjuntamente ayudamos a todos los deportistas olímpicos con un sistema de tutorización personalizada: el profesor cumple con los cursos que le corresponden pero tiene que atender a las necesidades del deportista para que pueda compaginar el estudio con el deporte y que el día de mañana encuentre otra salida. Becamos económicamente y financiamos económicamente, a cada uno se le da una cantidad importante de dinero pero es obligatorio que estudien.

No sólo deporte profesional, también amateur

“Esta universidad también trabaja el deporte profesional, paraolímipicos, por ejemplo tenis de mesa, todo eso lo financia la universidad. El deporte olímpico es el más importante, pero no sólo, también está el universitario, el escolar. Fomentar el deporte es ayudar a los jóvenes,está demostrado que el deporte te da una gran capacidad de superación, y además la capacidad que tiene el deporte de aunar naciones, familias, es muy importante”.

El 98% de los estudiantes deportistas son buenos estudiantes

“La máxima ambición de un deportista es conseguir un gran éxito deportivo. La satisfacción al terminar una carrera quiere decir que tu has superado tu periodo de formación con el de tu carrera como deportista. El 98 % de los estudiantes deportistas que tenemos son grandes estudiantes como Mireia Belmonte, Saul Craviotto…”

Importancia de tener una carrera tras la retirada

“Al acabar tienes un nombre, pero tener también una carrera es tener un medio de vida. Hemos invertido en el deporte olímpico más de 20 millones de euros pero no nos ayuda nadie, todo a pulso de las matrículas que ingresamos en la universidad, hacemos la labor de investigación. Hemos dedicado más de 17 millones de euros para la investigación… En una lesión por ejemplo, el atleta se va a recuperar mucho antes”.

Necesidad de apoyo al deporte

“La Universidad está financiando mucho porque una vida humana es un tesoro, estamos investigando en la regeneración de órganos… Estamos hablando de palabras mayores, hemos arriesgado mucho pero merecía la pena. De las 17 medallas olímpicas, 15 eran deportistas de la UCAM, en paraolímpicos mejor. Fuimos de las primeras universidades con los parolímpicos. El estado tiene que ayudar más al deporte. Hay que ayudar más al deporte”.

El papel de la familia para los deportistas

“Es fundamental. Son deportistas de élite, tienen que competir y no tienen dinero para acudir a una campeonato del mundo, se sacrifican económicamente, pero no deben presionar a sus hijos. A veces los padres quieren sacar beneficios del éxito del hijo, pero no se dan cuenta de que así crean una situación de angustia. Los deportistas llevan una vida sacrificada, la vida de un deportista de élite no es fácil, los padres se sienten satisfechos de que la universidad les ayuda. Es una manera de pensar en las personas, merece la pena el sacrificio que hacemos porque nuestra misión es dar una formación de calidad, y son muy agradecidos”.

“Son familias unidas, familias que se apoyan, ,ellos agradecen que lo que hacemos con el COE, es una maravilla. Es una labor que cuesta mucho pero que merece la pena. Ellos saben que si quieren estar en esta universidad tiene que hacer esto, es un trabajo extra pero lo hacen con amor. Tenemos 200 y pico tutores que no sólo los tutorizan a nivel formacional sino en la vida”.

