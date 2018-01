Keylor: “Lo vamos a dar todo y no vamos a dejar nada sin competir”

Keylor Navas firmó un gran partido en Mestalla. El portero del Real Madrid sacó una pierna salvadora que evitó el 2-2 de Dani Parejo e hizo que los blancos sumasen un triunfo decisivo en la lucha por el subcampeonato de Liga. “Hicimos un buen partido. Lo importante es que supimos sufrir, no perdimos la personalidad y estuvimos bien en los momentos difíciles“, recalcó el portero.

El costarricense quiso hacer autocrítica por algunos resultados decepcionantes registros esta temporada. “El equipo ha estado jugando bien durante muchos partidos. Ha habido partidos en los que hemos estado mal, nos ha faltado regularidad, pero con partidos como éste esperamos encontrarla”, aseveró.

Keylor no escatimó en elogios ante un rival que se dejó la piel por sacar un mejor resultado. “El Valencia es un gran rival, estábamos en su casa y no es fácil. Si vienes a este campo y crees que no te van a crear una ocasión te equivocas”, añadió.

Por último, el portero quiso matizar el mensaje de que sólo queda la Champions. “Nosotros sabemos que la Liga está muy difícil. Lo vamos a dar todo y no vamos a dejar nada sin competir. Nosotros somos el Real Madrid y no nos damos por vencidos”, zanjó.