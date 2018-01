El Liverpool regala 56 euros a los fans que compraron la camiseta de Coutinho

La llegada de Philippe Coutinho al Barcelona ha dejado a muchos aficionados del Liverpool con una camiseta de un jugador que ya no está. Por eso el club red ha querido compensar a aquellos aficionados que se compraron la camiseta del centrocampista brasileño para la temporada 2017-18. A través de su Twitter y su web oficial comunicaron que les van a ofrecer un cupón de 50 libras, que en euros equivale a 56 euros.

El precio del cupón se corresponde con lo que vale comprar la elástica del Liverpool de esta campaña sin personalizar. En caso de querer ponerse el nombre de cualquier futbolista de la plantilla serían 15 libras más, por lo que el coste de la elástica personalizada alcanzaría las 65 libras, unos 73 euros.

Information for #LFC fans who have purchased 2017-18 Philippe Coutinho replica jerseys: https://t.co/E4huJp3MFc pic.twitter.com/Jhwe80TEGB

— Liverpool FC (@LFC) 6 de enero de 2018