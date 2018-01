Mbappé y las diez promesas del fútbol mundial que cumplirán 20 años en 2018

La generación del 98 ha dejado grandes talentos repartidos por Europa. Liderados siempre por el gran Kyliam Mbappé… existen otras jóvenes promesas que están despuntando en el continente.

1. Kylian Mbappé (PSG)

Poco queda que decir de Mbappé que no haya demostrado a sus 19. Es el chico de moda, el vivo ejemplo de que la calidad no tiene edad. Máximo goleador de Francia en 2017 (33 goles), séptimo en la tabla del Balón de Oro de France… Su fichaje por el PSG no ha hecho otra cosa que incrementar su gran valor. Junto a Neymar y Cavani forman el mejor tridente de Europa. En lo que va de curso Kylian suma 12 goles y 11 asistencias.

2. Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Tras la marcha de Dembélé, el joven es la nueva sensación del equipo alemán. Uno de los atacantes con más proyección del panorama internacional. A sus 19 años ha sido elegido el mejor jugador estadounidense del año. Pulisic anotó seis goles y cuatro asistencias en nueve partidos con EE.UU. Este curso acumula cuatro goles y una asistencia.

3. Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Con gran presencia física y dotado de un más que aceptable manejo de balón, el defensa fue reclutado por el RB Leipzig. Desde entonces ha mantenido una constante progresión que le ha permitido, a sus 19 años, consolidarse como uno de los centrales más completos de la Bundesliga. Un perfil similar a Raphaël Varane o Mats Hummels. Acumula 1.672′ este curso.

4. Manuel Locatelli (Milan)

Una de las perlas de la cantera del Milan. A sus 19 años es elegante con el balón, jerárquico y sencillo en sus decisiones. Se asocia muy bien y destaca, entre otras cosas, por su verticalidad y su notable golpeo a puerta y a balón parado. Su magnífico gol ante la Juventus le convierte en uno de los talentos de la próxima década. Este curso ha disputado 877′ y suma una asistencia.

5. Carles Aleñà (Barcelona)



La competencia en el centro del campo retrasa su salto al primer equipo pero tiene un perfil evolucionado del clásico interior de toque del Barcelona como Xavi e Iniesta. Se trata de un centrocampista con querencia a alcanzar rápidamente los últimos metros o un interior asiduo a la base de la jugada. Una de sus grandes habilidades es su capacidad de llegar a portería. Este curso suma seis goles y dos asistencias.

6. Achraf Hakimi (Real Madrid)

El marroquí está considerado como una de las mayores promesas de La Fábrica, muchos ven en él al futuro Dani Carvajal. Comenzó su andadura profesional siendo extremo y admirando a Ángel Di María, de ahí, que dos de sus mayores cualidades sean idénticas a las de su ídolo: su amplía zancada y su gran velocidad. Suma 777 minutos disputados y un gol.

7. Panagiotis Retsos (Leverkusen)

A sus 19 años es el jugador griego más caro de la historia. El Leverkusen desembolsó 22 millones por la joven promesa. Retsos es un central fino, con calidad para sacar la pelota, más inteligente que agresivo y con la capacidad incluso de manejar al equipo desde la posición de pivote defensivo. Esta temporada lleva dos asistencias.

8. Martin Ödegaard (Heerenveen)

Su nombre suena con fuerza desde que el Real Madrid salió vencedor de un pulso contra los grandes del fútbol continental. Su paso por La Fábrica fue un episodio negro en su corta carrera. Pegado a la banda derecha en el Heereveen parece resurgir del niño precoz en quién puso su ojo el Madrid. Conocido por su finura técnica, sus números este curso no ratifican su gran trabajo: un gol y dos asistencias.

9. Douglas Luiz (Girona)

Prodecente del Vasco de Gama e internacional sub-20 con Brasil. Es uno de los jugadores más prometedores del país. Esta circunstancia ha permitido que el City se adelante a otros equipos europeos que lo tenían en agenda. Actualmente milita cedido en el Girona. Solo ha disputado 414 minutos esta campaña.

10. Ismaïla Sarr (Rennes)

Extremo de 19 años con un temerario estilo de juego que le lleva a encarar sin miedo a sus rivales. Ese juego atractivo le ha llevado a marcar un gol y dar una asistencia en lo que va de curso.