Lewis Hamilton cuenta con McLaren como rival para 2018

La temporada 2018 de Fórmula 1 se presenta como una de las más apasionantes de los últimos años, al menos si las previsiones de Lewis Hamilton llegan a buen puerto. El actual campeón del mundo piensa que, además de Ferrari y Red Bull, McLaren también estará en la pelea por el cetro mundial, con lo que serían hasta ocho pilotos los que podrían tener opciones de victoria en cada carrera, algo muy pocas veces visto en el Gran Circo.

“Podría ser una pelea entre nosotros, Ferrari, Red Bull y McLaren”, afirma un Hamilton que, no obstante, tiene una confianza ciega en su escudería. “En este momento, Mercedes está en la mejor forma y no veo nada que pueda cambiar eso”.

A pesar del optimismo de Hamilton, el piloto es consciente de que cada año que pase el resto de escuderías va a estar más cerca de la suya en cuanto a rendimiento. El reto, por tanto, será cada vez mayor, algo que no asusta al británico. “Creo que va a ser difícil, pero cuanto mayor sea la presión para mí y cuanto más crítica sea la situación, mejor. Eso es lo que necesito”.

De lo que no tiene ninguna duda Hamilton es de su compromiso con Mercedes. Tras conquistar tres de sus cuatro mundiales al volante de una de las flechas plateadas, el piloto británico ha declarado amor eterno a los alemanes, con los que quiere llegar hasta el final de sus días en la Fórmula 1. “Estoy orgulloso de estar en Mercedes. Espero poder terminar mi carrera con las ‘flechas plateadas’. No me interesa fichar por Ferrari”. De esta forma, la renovación de Hamilton por Mercedes, con quienes termina contrato a finales de 2018, parece una mera formalidad.