El viaje al Madrid de 1830 que te va a dejar sin palabras

Puedes viajar en el tiempo para ver cómo era Madrid en el año 1830, te dejará sin palabras lo que verás en este museo. Contemplar con tus propios ojos la que es una de las mejores maquetas a escala real de la ciudad de Madrid de hace casi 200 años es una de las mejores experiencias que puedes compartir.

La historia de Madrid es casi como la de cualquier ciudad europea, a nivel urbanístico las ciudades han crecido de forma realmente sorprendente. El éxodo del campo a la ciudad se ha notado en estos años en los que la revolución industrial ha causado estragos. Te proponemos un buen plan para ver un Madrid diferente.

Un viaje al Madrid del pasado te está esperando

Antes de que te vayas al pasado, tocara ver bien el presente. Un viaje a la capital de España es un buen plan para cualquiera. Una forma de conseguir ver en primera persona esta ciudad que despierta pasiones. Madrid es un destino que se consolida, en el año 2023 recibió a 7,84 millones de turistas internacionales, es decir, un 29,6% más que en el año anterior.

Millones de personas de todo el mundo quieren ver con sus propios ojos las grandes maravillas que nos depara esta ciudad. No solo a nivel de historia, monumentos o cualquier otro tipo de elementos, sino también por obtener una visión real de una ciudad en constante movimiento.

La vida madrileña seduce tanto que muchos son los que deciden pasar a forma parte de esta ciudad después de haberla visita. El año pasado la ciudad incorporó un 1,6% más de población, situándose ya en los 3.339.931 habitantes, siendo una de las más pobladas de nuestro país.

Un paso que se ha dado en parte por las oportunidades que ofrece para poder vivir y expandirse en este lugar. A la hora de empezar a prepararse para este futuro prometedor, nada mejor que hacerlo de la mano de la capital de España. Desde hace más de 200 años que crece y crece sin parar, dando lugar a grandes cambios que han ido creando barrios y anexionando las poblaciones vecinas.

Si quieres saber cómo era el Madrid de 1830 y las grandes diferencias que guarda con el actual. No lo dudes, ha llegado el momento de conocerlo un poco mejor de la mano de una maqueta que te dejará con la boca abierta. Es una de las más detallas y bonitas del mundo.

Este es el lugar en el que puedes viajar al Madrid de 1830

View this post on Instagram A post shared by Ei Bol (@cubose)

Tenemos varias formas de saber cómo era Madrid hace unos siglos, una de las primeras opciones si somos amantes de la arquitectura y los planos es ir en busca de planos antiguos. Quizás uno de los más conocidos son los de Pedro de Texeira de 1656 y algunos arquitectos posteriores.

Pero si eres más visual que de interpretar planos hay una preciosa maqueta de cómo era la ciudad en 1830. La firma León Gil de Palacio y despierta auténticas pasiones por el nivel de detalle y toda la información que aporta, siendo una de las maquetas más destacadas de Europa.

Se pueden ver los diferentes edificios, como eran las calles, las manzanas, los espacios verdes y toda una ciudad creciente que realmente dejará con la boca abierta a más de uno. Una ciudad en miniatura que ha crecido de forma exponencial con el paso del tiempo, dando lugar a la gran ciudad que es hoy en día.

Quizás en aquellos tiempos nadie hubiera esperado el espectacular crecimiento que sufriría este lugar, pero con los años se ha demostrado cómo es Madrid como foco de atención. Atrae a todos aquellos que necesitan formarse y expandirse, siendo un centro neurálgico empresarial que necesita mano de obra para mantener su plena actividad.

Por lo que, el éxito de Madrid está también en una serie de elementos que la hacen ser muy especial, al tratarse de una ciudad que prácticamente se ha creado en los últimos siglos, consiguiendo un aumento considerable de la población. El placer de llegar hasta ella, viendo como coge forma desde la distancia, entrando en ese universo de grandes edificios, se convierte en una experiencia que te dejará sin palabras al ver la maqueta de cómo era hace unos 2 siglos.

Puedes ver esta maqueta en el Museo Histórico de Madrid, un lugar de visita obligada, no solo por esta maqueta, sino por todas las colecciones que ofrece. Es el momento de poder obtener una serie de elementos que quizás no conozcas. Sabrás más sobre una ciudad que crece y crece y se expande, pero también de sus orígenes y principales nombres propios. No te pierdas una visita a un lugar con mucho encanto que seguro que te apasionará.