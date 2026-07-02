El verdadero origen de las sandías de Mercadona: va a traer más de 115.000 toneladas

La llegada del calor hace que inevitablemente tengamos la sensación de estar deshidratados cada dos por tres. En esta situación, la fruta se convierte en un gran aliado. Uno de los debates que hay sobre la mesa en la actualidad tiene que ver con la procedencia de las frutas y verduras que consumimos en nuestro país.

Este debate se instala en nuestra sociedad por el cada vez más alto precio de las frutas y verduras, y de la mala situación económica que atraviesan los campos agricultores de nuestro país. La cadena de supermercados Mercadona decidió apostar por el productor nacional en cuanto a las sandías, nuestras grandes aliadas contra el calor. Para poner en contexto, en España una de cada cuatro piezas de fruta fresca que consumen los españoles en verano es sandía.

Consumo en España

Aproximadamente el 60% de la fruta fresca que se consume en España es de origen nacional. Del otro 40%, el 51% proviene de países fuera de la UE, y el 49% proviene de la Unión Europea.

España, gran proveedor de sandía, importa más de 100.000 toneladas de esta fruta a otros países donde lideran Marruecos y Senegal. Estas cifras suponen un 15% del consumo total de sandía en España, siendo el otro 85% consumo de producto nacional.

Almería es la gran productora de sandía en España, produciéndose el 52% de toda la sandía nacional. A esta provincia se le unen la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía Occidental en los meses fuertes de verano (julio y agosto). A final de verano, los cultivos de Castilla-La Mancha son los encargados de abastecer el mercado hasta la entrada del otoño.

Sandía española por el mundo

España es el principal exportador global de sandía en valor y uno de los mayores en volumen del mundo, liderando el suministro a Europa, según registros internacionales.

El principal competidor de España es México, que se encarga de proveer al norte de América. Aunque en ocasiones, en cuanto a volumen, México mueve más sandía, España es el líder indiscutible en valor económico. Esto sucede porque la sandía española se vende a precio medio por kilo más elevado en los supermercados europeos en comparación con el precio de la sandía mexicana en el mercado estadounidense.

China es el país del mundo que más produce sandía, cerca de 60 millones de toneladas al año (60% del total producido), pero apenas exportan porque su población la consume casi toda.