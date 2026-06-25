Evita que los tomates de tu huerto se agrieten y se partan con un simple consejo de riego

Desde que llegó el buen tiempo, muchos españoles han puesto sus huertos a punto con el objetivo de recoger una buena cosecha durante los meses de verano. Entre las plantas más habituales en los hogares destaca una que prácticamente se ha convertido en un imprescindible del huerto casero, la tomatera.

El tomate es uno de esos alimentos que muchos intentan cultivar en casa porque, cuando sale bien, poco tiene que ver con los que encontramos en el supermercado. Más sabor, más aroma y esa textura jugosa que convierte cualquier ensalada o plato sencillo en algo especial. Sin embargo, hay un problema muy habitual, especialmente cuando hablamos de tomates cultivados en casa: muchas veces el aspecto exterior no hace justicia a lo buenos que están por dentro.

Tomates que se agrietan, que se abren por la piel, que presentan formas irregulares o pequeños bultos… Un resultado que para muchos no es más que una cuestión estética, pero que puede convertirse en un problema si se quiere conservar la cosecha durante más tiempo o incluso venderla. Y aunque pueda parecer un fallo de la planta o una mala cosecha, la realidad es que suele tener una explicación muy sencilla: el riego.

La buena noticia es que evitar que los tomates se partan es mucho más fácil de lo que parece. Con un pequeño cambio en la forma de regar, las tomateras pueden producir frutos más sanos, firmes y con una piel mucho más resistente.

Por qué se agrietan los tomates del huerto

Uno de los errores más frecuentes al cuidar una tomatera es pensar que el problema está en la cantidad de agua que recibe la planta. Sin embargo, el verdadero enemigo no suele ser el exceso o la falta de agua por separado, sino los cambios bruscos.

Cuando una tomatera pasa varios días con poca humedad y, de repente, recibe una gran cantidad de agua, ya sea por una tormenta de verano o por un riego demasiado abundante, la planta absorbe líquido rápidamente. El interior del tomate aumenta de tamaño más rápido de lo que su piel puede soportar y es entonces cuando aparecen las famosas grietas.

Estas roturas no solo afectan a la estética del fruto. Cuando la piel queda abierta, los tomates están más expuestos a que entren insectos, bacterias u hongos, acelerando su deterioro y haciendo que duren mucho menos.

Por eso, aunque un tomate agrietado puede seguir estando bueno por dentro, la clave está en evitar que llegue a ese punto.

El consejo de riego que cambia la cosecha

El truco más eficaz para conseguir tomates sin grietas es mantener un riego constante y equilibrado. No se trata de regar más, sino de hacerlo de una manera más estable.

La tomatera necesita recibir agua de forma regular para que la tierra mantenga una humedad uniforme. Lo ideal es evitar esos momentos en los que el suelo está completamente seco y después se inunda de golpe.

Una forma sencilla de comprobarlo es introducir un dedo unos centímetros en la tierra. Si todavía está húmeda, no hace falta añadir más agua. Si está seca, es el momento de regar.

Durante los meses más calurosos del verano habrá que prestar más atención, ya que las altas temperaturas hacen que la tierra pierda humedad más rápido.

Cómo regar correctamente una tomatera

Además de la frecuencia, la forma de aplicar el agua también importa. Los expertos en huerto recomiendan regar directamente en la base de la planta, evitando mojar las hojas y los frutos.

Para ello es mejor utilizar una regadera o una manguera dirigida al suelo que sistemas que rieguen desde arriba. Mojar continuamente la parte aérea puede favorecer la aparición de enfermedades y debilitar la planta.

También es importante que el agua llegue a las raíces más profundas, ya que esto ayuda a que la tomatera crezca más fuerte y sea capaz de resistir mejor los cambios de temperatura.

Qué hacer si el tomate ya está agrietado

Si pese a todo algunos tomates ya se han abierto, no significa que la cosecha esté perdida. Cuando el fruto todavía no está completamente maduro, se puede recoger y dejar que termine su proceso dentro de casa.

Si ya está listo para comer, simplemente basta con retirar la parte dañada y aprovechar el resto. De hecho, muchos de estos tomates «imperfectos» esconden precisamente lo que buscan quienes cultivan en casa: un sabor mucho más intenso.