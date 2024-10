Tu tele puede dejar de funcionar y es inminente: nuevo apagón de la TDT

Llega un nuevo apagón de la TDT, tu tele puede dejar de funcionar en una fecha muy concreta que debes anotar. La televisión ha avanzado mucho los últimos tiempos, hemos pasado de tener este elemento como algo anecdótico o casi de forma residual, muchas casas tenían radios o directamente la gente iba al bar a ver la tele, a estar casi todas las casas por partida doble o triple. Además de que ha bajado su precio de tal forma que casi sale más barato comprar una tele nueva que arreglar la vieja.

Vivimos en un mundo donde los residuos se acaban convirtiendo en un problema que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. La tecnología avanza tan rápidamente que un teléfono puede quedarse obsoleto en un par de años o una televisión nos puede durar 5 o 10 años en el mejor de los casos. Cuando dependiendo de la edad, aun tenemos televisores con la caja de madera, que aún se pueden encender, pero ya han pasado a la historia, cuesta pensar que, en breve, nuestra tele plana de este siglo XXI puede dejar de funcionar.

Puede dejar de funcionar tu tele y es inminente

La televisión nos ha dado más de una alegría. Somos generaciones que han crecido con ella, por lo que, debemos empezar a estar preparados para vivir sin ella. Quizás nos quedemos sin esa televisión que compramos hace unos años y no nos ha dado ningún error, sino todo lo contrario.

Estamos viendo llegar algunas peculiaridades que son claves y que nos invitan a ganar en calidad. La televisión ha avanzado mucho durante los últimos tiempos, se ha convertido en una herramienta que ha acabado siendo un buen punto de partida que puede alejarnos de lo que sería habitual.

Sin duda alguna, ha llegado ese momento en el que debemos empezar a pensar en un importante cambio que quizás nos acabe sorprendiendo en muchos aspectos. La televisión es un elemento esencial de toda casa, aunque cada vez dependemos más de las plataformas en streaming, sería casi imposible vivir sin este elemento.

Con los cambios de última hora, hemos ido descubriendo determinadas situaciones o novedades que se han convertido en esenciales. Tocará ver qué es lo que tenemos por delante para conseguir que la televisión no deje de funcionar. Llega un nuevo apagón en la TDT que invita a que realicemos algunos ajustes.

Llega un nuevo apagón de la TDT

La TDT ha empezado un nuevo apagón que puede dar con algunos problemas, los nuevos canales migrarán a la tecnología DVB-T2, con lo cual, nos obligará a volver a resintonizar la televisión. De tal forma que debemos empezar a controlar algunas situaciones que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Es hora de recordar los consejos de la OCU en caso de que tu tele sea muy antigua, tienes varias formas de conseguir ver estas cadenas HD.

Si no tienes Internet. Necesitarás un decodificador o sintonizador externo que convierta la señal compatible con DVB-T o DVB-T2 (compatible incluso con 4K). Este se conecta al televisor a través de un conector HDMI (o de un euroconector si es un modelo que no cuenta con HDMI) y a la antena, como puedes ver en la imagen. Ahora bien, ten en cuenta que no verás la televisión con calidad HD ya que tu televisor no lo permite, pero podrás ver los canales que emiten desde el TDT aunque sea con una menor calidad. Precio: a partir de 20 euros.

Si tienes Internet. Puedes elegir entre usar un decodificador (anteriormente descrito) o un dispositivo de streaming. Este último aparato, al ser capaz de transmitir audio y vídeo por internet, te dará acceso a muchos más canales y plataformas (como Netflix, Amazon Prime…). De esta manera le sacarás más provecho a tu tele, ya que la convertirás en una verdadera Smart TV. Precio: desde 30 euros.

Tal y como nos indican estos expertos: «Ahora bien, aquellos hogares en los que aún hay televisores especialmente viejos (fundamentalmente anteriores a 2008, fecha en la que ya se empiezan a cobrar más fuerza los televisores HD), destinados a dormitorios o cocinas, segundas residencias.., pueden verse afectados y que no emitan en HD. ¡No te preocupes! Si quieres hay solución para seguir usándolos».

Será cuestión de rizar el rizo y empezar a preparar nuestra televisión para este nuevo cambio al que nos enfrentamos. Será el día en que a partir de este 2025 que está a la vuelta de la esquina tengamos que estar preparados para afrontar determinados cambios que serán claves y que pueden darnos algunas novedades destacadas. Prepara tu viejo televisor para seguir dando guerra y lucha para aprovechar al máximo los recursos de que dispones.