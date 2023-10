El truco del burrito: pon la funda nórdica en menos de un minuto y sin ayuda de nadie

Las temperaturas otoñales ya están aquí, así que es el momento de poner la funda nórdica en la cama para no pasar frío por la noche. Existen varios métodos para poner bien la funda nórdica y dejarla in una sola arruga. Uno de los más sencillos y efectivo es el conocido como «truco del burrito». Lo mejor de todo es que no necesitamos a otra persona para ponerlo en práctica, sino que nosotros mismos podemos poner la funda nórdica sin ayuda de nadie en menos de un minuto.

Lo primero es darle la vuelta a la funda, de tal manera que las costuras queden hacia afuera. A continuación, la extendemos en la cama, dejando la parte de la cremallera a los pies de la cama. Colocamos encima el relleno. Las esquinas tienen que estar alineadas con la funda. Una vez hecho esto, enrollamos la funda junto con el relleno como si fuera un «burrito», de ahí el nombre. Cuando lo hayamos enrollado, cogemos ambas partes al mismo tiempo con una mano y con otra metemos la parte inferior de la funda debajo el rollo hasta llegar a la parte superior. Por último, solo nos queda desenrollarlo, estirar la funda nórdica y cerrar la cremallera. Sacudimos las esquinas, dejamos la funda nórdica lo más plana posible, ¡y listo!

¿Cómo lavar el edredón nórdico?

Si antes de poner el edredón necesitas lavarlo, sigue estos consejos para que quede perfecta. Antes de comenzar, lee las instrucciones de lavado para conocer las especificaciones del fabricante, que pueden variar según el material.

Si tu lavadora es lo suficientemente grande, puedes lavar el edredón en casa. Cierra todas las cremalleras y abrocha los botones para evitar que el relleno se amontone durante el lavado.

Utiliza el ciclo de lavado suave o delicado para evitar que el relleno del edredón se dañe. El agua tiene que ser fría o tibia porque el agua caliente puede dañar las fibras y afectar la forma del edredón. En cuanto al detergente, usa uno suave y sin blanqueador.

Introduce en el tambor de la lavadora dos o tres pelotas de tenis secas y limpias para que el relleno no se apelmace y se distribuya de manera uniforme durante el lavado.

Si es posible, seca el edredón al aire libre. Una vez esté seco, revísalo cuidadosamente para asegurarte de que esté completamente seco y no tenga manchas ni olores residuales.

Siguiendo estos pasos, puedes lavar tu edredón nórdico de forma adecuada.