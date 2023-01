El trucazo para que la tabla de cortar de madera no se te deslice

Existen multitud de trucos que es de especial interés conocer, como este para que la tabla de cortar de madera no se deslice. Este es uno de los elementos más utilizados en la cocina, y es muy importante evitar que se deslice porque, de lo contrario, el riesgo de que nos cortemos es muy alto.

Pues bien, es tan sencillo como poner un paño doblado por debajo. Como resulta lógico, no vale con doblar el paño de cualquier manera, sino que debemos hacerlo de tal forma que no queden pliegues. Así conseguiremos que la tabla de cortar de madera no se deslice.

Limpieza y desinfección

Para evitar la contaminación cruzada, es fundamental tener tres tablas: una para carne, otra para pescado y otra para frutas y verduras. Además, para evitar cualquier tipo de riesgo para la salud es esencial limpiar y desinfectar las tablas de madera. Por suerte, podemos hacerlo con productos en casa, como la sal o el vinagre blanco.

Sal

La sal es el desinfectante natural más antiguo que existe, así que es una buena idea utilizarlo para eliminar las bacterias y los microorganismos de las tablas de madera. Poner en práctica este truco es muy fácil.

Lo primero es verter una cantidad abundante de sal gruesa sobre la tabla. A continuación, frotamos con un estropajo y dejamos actuar durante media hora. Una vez transcurrido el tiempo, lavamos con agua caliente y jabón y secamos con un paño limpio.

Vinagre blanco

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar, y también lo podemos utilizar para limpiar y desinfectar las tablas de madera. Solo hay que verter vinagre blanco sobre la tabla y dejar reposar durante veinte minutos. Luego, aclaramos con abundante agua tibia y secamos.

Limón

También podemos utilizar limón como método natural de limpieza y desinfección. Tan solo tenemos que frotar medio limón por la tabla de madera y dejar actuar durante media hora. Después, aclaramos con agua y secamos antes de guardar.

Por último, cabe señalar que existe un truco muy sencillo y efectivo para proteger, en la medida de lo posible, la tabla de madera y que dure mucho tiempo en perfecto estado. Una vez limpia, aplicamos una cantidad generosa de aceite de oliva poco a poco. La madera es un material poroso, y con esta película protectora conseguimos que no absorba tanta agua, alargando así su vida útil.