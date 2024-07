Terror en esta playa de Mallorca: el motivo por el que los turistas no quieren ni acercarse

Los turistas han huido a toda velocidad de una playa de Mallorca que ya forma parte de los principales medios británicos que no han dudado en exponer la situación. Las islas Baleares se han convertido en un lugar al que llegan cada año millones de turistas británicos en busca de dos cosas, sol y playa, los dos elementos que debemos tener en cuenta y acabarán siendo los que marque un antes y un después. No importa el momento del año en el que lleguen, ellos quieren ver el sol.

Es uno de los puntos de España en los que más brilla e incluso este invierno hemos tenido días por encima de los 20 o 25º para ellos ya es un buen momento para ponerse en manga corta y disfrutar de la playa. Por lo que, es extraño que decidan huir de una playa, algo que quizás sorprenda y eso quiere decir que tendremos que estar al día de un caso que sorprende. Esta playa de Mallorca se ha quedado sin turistas y el motivo quizás te acabe dejando con la boca abierta en los tiempos que corren.

Terror en esta playa de Mallorca

Con este titular nos imaginamos que en esta playa de Mallorca ha aparecido todo el equipo de ‘Cuarto Milenio’ en busca de extraterrestres, fantasmas o cualquier fenómeno paranormal extremo que nos hayamos imaginado. Los ingleses han querido darle una importancia enorme a un hecho que ha sucedido en una playa de Mallorca.

Durante todo el año hay turistas en las playas de Mallorca. Llegan en busca de un paraíso en el que se han convertido estas islas. En ellas pueden encontrar todo tipo de calas y de playas, más o menos grandes, a pie desde la ciudad o escondidas después de un camino de piedras.

Podemos prácticamente elegir la playa que más nos guste en unas islas en las que el paisaje forma parte de la mejor versión de un lugar con mucho encanto. Además de una gastronomía espectacular que suele también atraer a muchas personas o hasta los expertos que pueden acabar dando lugar a novedades importantes.

Hay algo a lo que los ingleses no quieren renunciar, pase lo que pase, ellos quieren disfrutar de su experiencia, por lo que, no es de extrañar que hayan decidido huir de esta playa de mallorca.

Este es el motivo por el que los turistas no quieren ir a esta playa

Esta playa de Mallorca ha perdido la concesión de tumbonas y sombrillas, por lo que todo aquel que quiera tumbarse al sol, debe cargar desde casa estos elementos u optar por tumbarse sobre la toalla. Algo que no han querido hacer en este momento de sus vacaciones, la comodidad es un elemento fundamental para ellos.

El Ayuntamiento ha retirado la concesión a la empresa que se dedicaba a ofrecer estos básicos para disfrutar del sol y la playa. Por lo que ahora ya no existe esta posibilidad que afectará de lleno a estos expertos en el arte de tumbarse al sol sin sufrir problemas de espalda como clavarse una piedra o sufrir los efectos de un golpe de calor al no tener una sombrilla que proteja su delicada piel.

El municipio de Pollença es el que se ha visto afectado por este problema. Cada 4 años se deben presentar las empresas que quieran ofrecer este servicio que, seguro que acabará siendo rentable, si tenemos en cuenta las preciosas playas de este municipio. Pero este año en el que tocaba renovar u optar por una nueva empresa, acabó siendo un problema para las empresas que no llegaron a tiempo. Los turistas que llegan con lo mínimo o literalmente no quieren hacerse con este tipo de elementos que acabarán amplificando su comodidad, algo que quizás no tengamos en cuenta o no queramos darle la importancia que se merece.

Para los visitantes de Reino Unido, esa ausencia de tumbonas y de sombrillas es un motivo para salir corriendo. Con lo cual, no recomienda hacer parada en este lugar. Aunque no es tan grave, ya que podemos disfrutar igualmente de un día de sol y playa de lo más minimalista.

Solo necesitamos algunos detalles claves que acabarán siendo los que marquen esta escapada en la playa, aunque no por parte de los autóctonos quizás más acostumbrados a los días de estar en la orilla sobre una simple toalla. Un elemento que ha acabado siendo el que marque un antes y un después.

Los turistas que quieran adaptarse a la situación de esta playa de Mallorca podrán igualmente disfrutar de estos días de verano, aunque de forma diferente. Sin esos elementos que están cerca y que pueden acabar siendo lo que marque un viaje al que tendrán que adaptarse.