Sun Tzu, filósofo chino, sobre las debilidades: «La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque”
La frase de Sun Tzu, filósofo chino, que usan cada día las personas de éxito
La reflexión de 'El Principito' sobre la felicidad que sigue inspirando: "Todas las personas mayores fueron al principio niños"
El cambio de norma que llega a partir de 2027, según la UE: los españoles tendrán que llevar el DNI y carnet de conducir en el móvil
Sun Tzu fue un general, estratega militar y filósofo chino que vivió aproximadamente hacia el 544 a.C., durante el periodo de las Primaveras y Otoños. La tradición le atribuye la autoría de «El arte de la guerra», una de las obras más influyentes de la historia sobre estrategia, liderazgo y resolución de conflictos. Según las crónicas de la época, Sun Tzu entró al servicio del rey Helü del estado de Wu alrededor del año 512 a.C., donde consiguió importantes victorias militares que consolidaron su prestigio.
Entre los relatos más conocidos sobre su vida destaca la historia en la que logró convertir a 180 concubinas del rey en una unidad perfectamente disciplinada, una demostración de que la autoridad y la disciplina del comandante debían prevalecer por encima de cualquier privilegio. Considerado uno de los grandes pensadores de la antigua China, Sun Tzu fue general del Estado de Wu y pasó a la historia por diseñar campañas militares basadas en el análisis del enemigo, la disciplina y la planificación.
«La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque»
La filosofía de «El arte de la guerra» se basa en cuatro principios fundamentales que han convertido la obra de Sun Tzu en un referente de la estrategia. El primero sostiene que la mejor victoria es aquella que se consigue sin necesidad de combatir, reservando el uso de la fuerza solo cuando resulta imprescindible. Otro de sus pilares es el engaño, entendido como una herramienta para confundir al adversario mediante falsas apariencias y obtener ventaja antes del enfrentamiento. A ello se suma la importancia de la adaptabilidad, ya que quien sabe ajustarse a las circunstancias cambiantes conserva la iniciativa. Finalmente, Sun Tzu destaca que el conocimiento y la preparación son esenciales.
Para comprender el significado de la frase «La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque», hay que acudir al capítulo cuarto de El arte de la guerra, titulado «Las Disposiciones». En él, Sun Tzu explica que el primer paso consiste en construir una posición tan sólida que resulte muy difícil ser derrotado. Solo cuando esa seguridad está garantizada llega el momento de detectar las debilidades del adversario y actuar.
Según el estratega, el conflicto se basa en el engaño y en la percepción. Es esencial ocultar las propias debilidades y proyectar la imagen que más convenga en cada situación. En muchas ocasiones, transmitir una sensación de fortaleza resulta tan decisivo como poseerla realmente, ya que puede hacer que el rival dude antes de iniciar cualquier ataque.
Las mejores frases
- «La rapidez es la esencia de la guerra»
- «Tienes que creer en ti mismo»
- «Hay que reflexionar y deliberar antes de tomar cualquier decisión»
- «El arte de la guerra se basa en el engaño»
- «Las oportunidades se multiplican a medida que se toman»
- «Conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y sobre tu victoria no caerán dudas»
- «Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos»
- «Un líder lidera con el ejemplo, no por la fuerza»
- «Nunca se debe atacar por cólera y con prisas»
- «Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla»
- «La excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar»
- «Ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar»
- «La oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos»
- «Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo»
- «Para conocer a tu enemigo debes convertirte en tu enemigo»
- «La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia»
- «Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas»
- «El combatiente inteligente impone su voluntad en su enemigo»
- «Sé extremadamente misterioso, incluso hasta el punto de la ausencia de sonido»
- «La victoria generalmente va al ejército que tiene oficiales y hombres mejor entrenados»
- «El general abarca las virtudes de sabiduría, sinceridad, humanidad, coraje y ser estricto»
- «La calidad de la decisión es como la redada a buen tiempo de un halcón»
- «No presiones a un enemigo desesperado»
- «Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer»
- «El que llega primero al campo de batalla espera fresco la llegada del enemigo»
- «El éxito en la guerra se alcanza cuidando de adaptarse permanentemente al propósito del enemigo»
- «Si la lucha asegura la victoria, entonces debes luchar»
- «La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas pueden llegar a cansar y dominar incluso a numerosos ejércitos»
- «Cien victorias en cien batallas no es la mayor habilidad»
- «Triunfa el que elabora una táctica para conseguirlo, aprovecha su oportunidad, acepta sus debilidades y reconoce sus fortalezas»
- «El desorden llega del orden, la cobardía surge del valor, la debilidad brota de la fuerza»
- «Deja que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche y cuando te muevas, cae como un rayo»