Sun Tzu, filósofo chino, sobre las debilidades: «La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque”

Sun Tzu fue un general, estratega militar y filósofo chino que vivió aproximadamente hacia el 544 a.C., durante el periodo de las Primaveras y Otoños. La tradición le atribuye la autoría de «El arte de la guerra», una de las obras más influyentes de la historia sobre estrategia, liderazgo y resolución de conflictos. Según las crónicas de la época, Sun Tzu entró al servicio del rey Helü del estado de Wu alrededor del año 512 a.C., donde consiguió importantes victorias militares que consolidaron su prestigio.

Entre los relatos más conocidos sobre su vida destaca la historia en la que logró convertir a 180 concubinas del rey en una unidad perfectamente disciplinada, una demostración de que la autoridad y la disciplina del comandante debían prevalecer por encima de cualquier privilegio. Considerado uno de los grandes pensadores de la antigua China, Sun Tzu fue general del Estado de Wu y pasó a la historia por diseñar campañas militares basadas en el análisis del enemigo, la disciplina y la planificación.

«La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque»

La filosofía de «El arte de la guerra» se basa en cuatro principios fundamentales que han convertido la obra de Sun Tzu en un referente de la estrategia. El primero sostiene que la mejor victoria es aquella que se consigue sin necesidad de combatir, reservando el uso de la fuerza solo cuando resulta imprescindible. Otro de sus pilares es el engaño, entendido como una herramienta para confundir al adversario mediante falsas apariencias y obtener ventaja antes del enfrentamiento. A ello se suma la importancia de la adaptabilidad, ya que quien sabe ajustarse a las circunstancias cambiantes conserva la iniciativa. Finalmente, Sun Tzu destaca que el conocimiento y la preparación son esenciales.

Para comprender el significado de la frase «La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque», hay que acudir al capítulo cuarto de El arte de la guerra, titulado «Las Disposiciones». En él, Sun Tzu explica que el primer paso consiste en construir una posición tan sólida que resulte muy difícil ser derrotado. Solo cuando esa seguridad está garantizada llega el momento de detectar las debilidades del adversario y actuar.

Según el estratega, el conflicto se basa en el engaño y en la percepción. Es esencial ocultar las propias debilidades y proyectar la imagen que más convenga en cada situación. En muchas ocasiones, transmitir una sensación de fortaleza resulta tan decisivo como poseerla realmente, ya que puede hacer que el rival dude antes de iniciar cualquier ataque.

Las mejores frases