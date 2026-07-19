La frase de Sun Tzu, filósofo chino, que usan cada día las personas de éxito: «Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas»

Seguro que más de una vez te has sentido atrapado en una competición feroz, ya sea intentando destacar en tu trabajo, sacando adelante los estudios o simplemente lidiando con los problemas del día a día. Sin embargo, las personas de éxito consiguen llegar a lo más alto gracias a un consejo del filósofo chino Sun Tzu que data de hace más de 2.500 años.

Una frase de su famosa obra El arte de la guerra que ha inspirado a los líderes modernos, emprendedores y deportistas de élite a conseguir sus objetivos. La frase versa lo siguiente: «Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vas». Una cita que suena un poco radical, pero si le quitas el sentido militar, te encuentras una herramienta de productividad y crecimiento de lo más potente.

¿Qué quiere decir Sun Tzu con esta frase?

A primera vista, la frase puede sonar a película de espías o a pura manipulación, pero la realidad es mucho más inteligente. Sun Tzu no te está diciendo que seas una mala persona o que vayas traicionando a la gente día sí, día también. Lo que plantea es un concepto de estrategia: el apalancamiento.

En lugar de gastar tus propios recursos, tu tiempo y tu salud atacando de frente un obstáculo o un competidor, lo inteligente es observar sus movimientos, entender sus fuerzas y utilizarlas a tu favor. Es el equivalente mental al judo: no frenas el golpe del rival con el pecho, sino que usas el impulso de su propio ataque para mandarlo al suelo de forma limpia.

Una frase que continúa vigente hoy en día

A pesar de los años que han pasado desde que se pronunció, esta reflexión se adapta perfectamente a los desafíos de nuestra rutina actual. En una era hiperconectada, donde el ruido digital y las prisas diarias nos impiden detenernos a pensar, sus palabras funcionan como un espejo incómodo que nos obliga a cuestionar nuestras verdaderas prioridades.

Hoy en día vemos este principio en acción casi en cualquier devenir cotidiano, especialmente en el mundo de los negocios. Piensa en las marcas que, en lugar de gastar millones en atacar a su competencia, aprovechan el revuelo de las campañas de sus rivales para subirse a la ola con un meme o siguiendo su misma oferta, pero mejorada.

También se aplica a nivel personal. Cuando te topas con un enemigo moderno en el entorno laboral, la clave no es reaccionar con rabia. Las personas de éxito se alían con el cambio, aprenden a dominar la nueva herramienta y la utilizan para volverse indispensables. No vayas a la guerra con los ojos cerrados; analiza el panorama y haz de la adversidad tu ventaja.