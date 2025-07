Soy nutricionista y utilizo este truco para que no me engañen con la calidad del jamón cocido en el supermercado

Hay un truco para que no te engañen con la calidad del jamón cocido en el supermercado. Estamos ante un consejo de nutricionista que podemos empezar a poner en práctica. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas cargadas de actividad. Será el momento de apostar claramente por un tipo de elemento que usamos en numerosas ocasiones en nuestra cocina.

El jamón cocido es uno de los ingredientes que no pueden faltar en nuestra cesta de la compra. La alimentación es un pilar importante a la hora de cuidar nuestra salud.

Este truco te ayudará a que no te engañen con la calidad

La calidad de los alimentos que compramos en estos días es esencial. Todo ha aumentado de precio.

Las recetas y una alimentación que implica a toda la familia.

Las grandes marcas no siempre son la mejor opción, pueden aportarnos cierta seguridad, a la hora de saber qué compramos un producto de buena calidad, pero cuidado.

Apostar por un jamón de buena calidad, significa fijarse en una serie de detalles.

Así podrás elegir el mejor jamón cocido del supermercado

A la hora de escoger el mejor jamón cocido del supermercado:

Los expertos de la OCU nos dan una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en esta compra clave:

El precio. Hay una gran diferencia de precios entre marcas. Las marcas blancas de supermercado presentan precios muy competitivos frente a las primeras marcas, de media alrededor de 6 euros menos por hilo. Nuevamente se demuestra que los productos más caros no son siempre los mejores.

Categoría comercial. A mayor categoría mayor cantidad de carne, y menos agua.

Tipo y forma de las lonchas. En función del uso, podemos encontrar lonchas grandes alargadas, o más cuadradas para formato sándwich, más finas o más gruesas. Y no hay una definicial legal de qué es una loncha fina, así que cada fabricante utiliza ese término según su criterio.

El formato, en ocasiones un formato de mayor tamaño puede salir más barato, pero hay que tener en cuenta que el producto, una vez abierto, se puede estropear en 3 días en la nevera.

La fecha de consumo preferente. Si vamos a tardar en consumirlo, debemos escoger siempre las más largas.

Además de darnos una serie de indicaciones que no podemos dejar escapar: «No te dejes llevar por las denominaciones fantasiosas. No es raro encontrar en el mercado frases o palabras destacadas en los envases que intentan convencer al consumidor de que se está llevando un producto de calidad: «Extrajugoso», «En su jugo», etc. Cuidado: mira bien el etiquetado, no sea que te lleves fiambre o un producto de primera, cuando lo que buscas es jamón cocido extra. En caso de dudas, busca en la lista de ingredientes. Allí es donde debe aparecer la categoría. Asegúrate de que pone «jamón cocido extra» y no «jamón cocido» o «fiambre».

A nivel de introducir un elemento saludable, tocará ver qué es lo que debemos ver en este tipo de embutido: «El jamón cocido, como derivado cárnico, tiene una elevada cantidad de proteínas de buena calidad. Algunos productos, además, tienen un bajo contenido en grasa, algo que hace que mucha gente lo use para comer en situaciones de dietas blandas, dietas para el control de peso, cenas ligeras, etc. Pero si hay algo que ha revelado este estudio es el elevado contenido de sal que hay en los jamones cocidos. En algunos de ellos llega hasta el 3%. La AESAN establece que el contenido de sal superior al 1,25% es alto. Si quieres cuidar tu salud, el consumo de este tipo de productos debe ser ocasional y, a la hora de elegir, mejor decántate por aquellos que sean bajos en sal y grasas».