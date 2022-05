Solución reto Wordle español, científico y con tildes hoy, jueves 5 de mayo de 2022

Ya huele a fin de semana y empezamos el día con un nuevo reto para hoy, jueves 5 de mayo de 2022. Te damos todas las pistas para que encuentres la solución de Wordle de hoy en español, científico y con tildes. ¡El reto de Wordle de hoy es el nº119!

Si con las pistas no lo ves claro y crees que necesitas otro empujón, deslizando hacia abajo, también encontrarás la solución de Wordle en español, con tildes y científico. Así podrás acertar y mantener la estadística de aciertos.

Antes de empezar, la palabra de Wordle de ayer, miércoles 4 de mayo de 2022 fue REGLA. ¿La acertaste?

Pistas reto de Wordle en español

Todas las pistas dar con solución de Wordle en español para hoy, jueves 5 de mayo de 2022. Estas pistas te vendrán de lujo para saber la temática de la palabra, las letras que contiene o el tipo de palabra escondido.

La palabra de hoy es un mes del año.

Tiene dos vocales y una de ellas es la ‘O’

Una de las consonantes que aparece es la ‘Z’

La formación de la palabra es consonante-vocal-consonante-consonante-vocal.

Sigue deslizando para encontrar la solución a la palabra de Wordle en español más abajo, también te daremos más pistas para que puedas resolver el reto de Wordle científico y con tildes.

¿Cómo jugar a Wordle?

Wordle ya forma parte de la rutina de miles de personas, muchos aprovechan sus retos diarios para divertirse y retar a la mente a encontrar las soluciones de la palabra del día.

Tendrás 6 turnos para conseguir encontrar la palabra de 5 letras del reto. No todas las palabras son igual de sencillas, pero no suelen ser demasiado rebuscadas. El juego te irá guiando para que puedas acertar las letras correctas y acabes encontrando la solución de Wordle del día.

Es importante aprovechar al máximo las pistas que el juego te da, si una letra es correcta y está bien colocada saldrá en verde, si sale en amarillo será correcta, pero tendrás que recolocarla y si sale en gris, ya te puedes olvidar de ella, no sale en la palabra. ¡Con esta guía y las pistas que te damos, no habrá palabra que se te resista!

Solución reto de Wordle en español

Te damos la solución de Wordle de hoy, así podrás descubrir la palabra del reto nº119 de Wordle y acertar. La palabra de Wordle en español para hoy, jueves 5 de mayo de 2022, es MARZO.

Pistas para Wordle científico

Todas las pistas para acertar el Wordle científico de hoy, podrás acertar el reto de hoy y sumar una victoria a tu estadística. Vamos con las pistas:

La palabra de hoy tiene 2 vocales, pero una se repite.

La vocal que se repite es la ‘A’

La palabra empieza por la consonante ‘B’.

Se relaciona con la química.

Si con las pistas no lo has visto nada claro o no tienes el día, pero no quieres renunciar a la victoria. La solución de Wordle científico para hoy, jueves 5 de mayo de 2022 es BARITA.

Pistas para Wordle con tildes

Acabamos con 3 pistas para que descubras la palabra del reto de Wordle de hoy para el modo tildes del juego, así podrás mantener tu estadística de aciertos en uno de los modos de Wordle que más nos hace sudar.

La vocal con tilde es la ‘Á’.

La palabra de hoy empieza por la consonante ‘C’

Tiene 2 vocales en la palabra y una de las consonantes se repite.

La solución de palabra de Wordle con tildes para hoy, jueves 5 de mayo de 2022 es CRÁTER.

Mañana, viernes 6 de mayo de 2022, volvemos con más pistas para que aciertes la solución de Wordle en español, científico y con tildes. ¡Te esperamos para jugar!