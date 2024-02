Si se monta humareda mientras cocinas no abras la ventana. Es peligroso

Mientras cocinas es algo habitual que se forme una pequeña humareda, especialmente ante determinadas cocciones y con una campana extractora que hay que saber cómo funciona. Para sacar esa humareda, cuidado, será mejor que no abras la ventana de par en par.

Según los expertos podría ser peligroso y acabarías provocando algo que tendría consecuencias fatales. La mejor opción para acabar con este tipo de problemas es saber qué hacer cuando llega el humo a la cocina.

Mientras cocinas se monta humareda

A no ser que vivas en una casa con cocina de grandes dimensiones, algo complicado de ver en los pisos de hoy en día, se monta humareda mientras cocinas. El drama es aún mayor si has caído en la trampa de los espacios abiertos, es decir, compartes la cocina con el comedor y el salón.

En las series de decoración americanas queda precioso con unas casas de 300 metros cuadrados, pero en los pisos españoles de 70 metros es un auténtico drama. Si te has creído el cuento que podrás vigilar mejor a los niños y estar con tus invitados, tienes un problema y muy grave.

Además, de que todo el mundo podrá ver tu cocina en pleno esplendor culinario, los olores y el humo impedirán a toda tu familia ver la televisión mientras alguien cocina. Es de lo más incómodo, además de desagradable. Por lo que, toda aquella persona que ha vivido la experiencia, quiere, una cocina cerrada y aunque sea pequeña mantener sus secretos a salvo.

No solo evitas los ruidos de los platos o las cazuelas, también el humo o el sonido de una campana extractora que sí, aquí y en las series de Estados Unidos hace un ruido infernal. Si tienes una cocina comedor, igual te has acostumbrado a ella, pero sí vives con una cocina pequeña quizás la has conseguido camuflar.

Más allá del ruido y del desorden que puedes mostrar con una cocina abierta, sin los hermanos Scott o los decoradores de ‘Tú casa a juicio’ para poner todo en su sitio cada vez que cocinas, existe el problema del humo. Un elemento que puede generar un cierto peligro, dependiendo de lo que estés cocinando.

Los expertos saben muy bien cómo quitarlo, con un truco que siempre funciona y que no es lo que pensabas. Eso de abrir la ventana puede ser incluso más peligroso que mantenerla cerrada.

Esto es lo que debes hacer para hacer desaparecer la humareda de la cocina

Lo que normalmente hacemos es esperar que una campana estractora de los años 90 o la menos potente de su rango, pero preciosa para que quede a vistas haga su trabajo. Son muchos los que no saben cómo funciona, qué es lo que debe hacer una campana de este tipo, pero también cuándo se debe usar.

En general, debemos tener en cuenta que hará ruido y que no será muy potente. Teniendo en cuenta que hay algunos de nuestros manjares que hacen un humo de lo más intenso, difícil de solucionar con solo la potencia de este elemento. Con lo cual, la tendencia es a abrir la ventana de par en par. Un error que puede costarnos caro ya que hace que el aire de fuera entre y pueda avivar el fuego y en consecuencia el humo.

Por lo que, muchos expertos lo que recomiendan es, sí, debemos abrir la ventana para hacer desaparecer más rápidamente el humo, pero solo un poco. Dejar unos centímetros de ventana abierta ayudará a la campana extractora a eliminar la humareda de nuestra casa, pero con algunos matices.

Es importante también encender la campana en el momento adecuado. Aunque quieras ahorrar en electricidad, cuando empiezas a cocinar, ya debes encender la campana. Será la manera de que evites que se forme mucho humo en la cocina y de esta manera lo tendrás todo bajo control.

El otro factor importante, es no parar la campana cuando has terminado de cocinar, sino que debes mantenerla encendida hasta que el humo haya desaparecido por completo. De esta manera podrás ver tu cocina en medio del salón o lo mejor, cerrar la puerta si la tienes la ventana un poco abierta tal y como dicen los expertos y la campana funcionando.

Te quedará la cocina sin humo y cuando lo desees, te pondrás a fregar las paellas que has usado para crear ese humo que estará presente unos minutos. Es una manea esencial de mantener la casa sin este elemento que además de molesto, puede dejar un olor muy intenso, molestando a los que están en casa y fuera de ella.

Ahora ya sabes, qué las cocinas abiertas son un problema si son pequeñas y no tienes tiempo de estar siempre limpiando, pero también con las humaredas que puedes generar en toda la casa.