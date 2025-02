El sencillo truco de las abuelas para quitar las etiquetas de los botes de cristal sin esfuerzo

Las etiquetas de los botes de cristal pueden retirarse perfectamente sin esfuerzo, es uno de los elementos que podemos hacer que desaparezca por completo con la ayuda de determinados ingredientes. En casa es importante reutilizar o reciclar. Una acción que nos ayudará a asegurar un futuro para los nuestros, pudiendo darle más tiempo al planeta, minimizando el efecto del ser humano en busca de más y más recursos.

El reciclaje se ha convertido en una alternativa que nos ahorra más dinero del que nos imaginamos. Este tipo de botes de cristal pueden tener infinidad de usos que nos asegurarán un detalle que puede acabar siendo el que mejor se adapte a unas necesidades para las que debemos estar preparados. Un ciclo que puede convertirse en una realidad destacada que ha acabado siendo la que nos acompañe en estos días. Cada euro cuenta y si nos podemos ahorrar unos euros en estos recipientes que quizás tendrán más usos que para lo que nos imaginaríamos. Toma nota de cómo quitar las etiquetas de los botes de cristal sin esfuerzo con este truco.

Podrás aprovechar los botes de cristal

Los botes de cristal están más presentes de lo que nos imaginaríamos, los tenemos en la despensa lista para convertirse en el mejor aliado de una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Pero sin duda alguna, estaremos ante un producto de una calidad increíble.

Desde el blog de Cero Residuos nos dan algunas ideas que nos sirven para aprovechar al máximo estos botes.

Utiliza los tarros como tuppers para transportar alimentos. Otra excelente idea es emplear los recipientes de cristal como tuppers para transportar alimentos o líquidos a la oficina, a la Universidad, etc. Solo asegúrate de cerrarlos bien, así como de no golpearlos, dada la fragilidad del vidrio. De nuevo, ensalzamos este material como un excelente aliado de los alimentos, ya que no retiene ni sabores ni olores.

Reutiliza los botes de cristal para transformarlos en macetas. Crea tu propio jardín urbano con los frascos de cristal que ya no necesitas. Si te gustan las plantas, estos pueden convertirse en macetas. En la misma línea, pueden servir para plantar hierbas aromáticas que luego utilizar para aderezar tus platos. Pega una etiqueta, por ejemplo, con el nombre de cada una y la cocina habrá ganado un ingenioso rincón.

Guarda los regalos en recipientes de cristal. Si estás pensando en hacer un regalo y este no es de gran tamaño, ¿qué te parecería utilizar un recipiente de cristal como envoltorio? Sin duda, es una idea muy original que sorprenderá gratamente al destinatario. Estos frascos son perfectos para guardar, por ejemplo, golosinas o chocolatinas y entregárselas a esa persona especial.

Decoración handmade muy práctica para tu hogar. Para darle un aire nuevo a tu hogar, los botes de conservas son grandes aliados. No necesitas comprar un florero porque estos recipientes pueden cumplir ese papel a la perfección, siempre y cuando sean algo altos. También pueden servir como portavelas o, incluso, puedes llenarlos con una tira de luces LED para crear un rincón singular.

El truco de las abuelas para quitar las etiquetas de los tarros de cristal

Desde este mismo blog, nos dan algunas ideas de cómo poder quitar las etiquetas, sin esfuerzo y usando ingredientes que tenemos en casa. Algo que nos servirá para conseguir nuestro objetivo de darles una segunda vida a estos tarros que son de lo más útiles. Hay tres formas de eliminar estas molestas etiquetas que quizás nos impiden ver el contenido o realizar nuestra obra maestra con estos tarros.

Con agua caliente. Llena un cazo o una olla con agua del grifo hasta la mitad, y cuando esté a punto de hervir, mete el tarro o los tarros con la tapa puesta y con un poco de agua dentro para que no floten. Déjalos alrededor de 5 minutos en el fuego sin que el agua llegue a hervir, apaga el fuego y retíralos del agua, con mucho cuidado de no quemarte. En este momento podrás retirar las etiquetas y el pegamento con las manos con muchísima facilidad.

Con bicarbonato de sodio. Disuelve cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio en ¼ de agua y, con la mezcla, frota la etiqueta adhesiva para retirarla por completo. Puedes ayudarte de un cepillo de dientes para hacer más fácil la tarea.

Con aceite de oliva. El aceite de oliva va estupendo para quitar las etiquetas de los tarros de cristal. Solo necesitas empapar un trapo en él y frotar hasta que el adhesivo se elimine en su totalidad.

A partir de ahora vas a poder utilizar al máximo estos tarros de la mejor manera posible adaptándolos a tu decoración y necesidades.