Michael Jordan, nacido el 17 de febrero de 1963 en Nueva York, es considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia. Durante su carrera profesional ganó seis anillos con Chicago Bulls y se hizo con 10 títulos de máximo anotador, entre otros hitos. Teniendo esto en cuenta, es lógico que las zapatillas con las que Michael Jordan debutó como rookie se hayan convertido en las más caras vendidas en una subasta.

En concreto, son unas ‘Nike Air Ships’ que alguien comprará por entre 1 y 1,5 millones de dólares. La subasta se celebrará el próximo 24 de octubre en el Aria Resort and Casino de Las Vegas de la mano de la casa de subastas británica Shoteby’s. Brahm Wachter, director de ropa urbana y coleccionables modernos de Sotheby’s, ha hablado con ‘CNBC’, y ha explicado que pocos artículos son tan codiciados como los de Michael Jordan. Además, el mercado del ex-jugador de baloncesto se está haciendo cada vez más fuerte.

Sotheby's has put up Michael Jordan's earliest worn pair of Nike Air Ships for auction 🧐

The live bidding for these rare kicks will start on October 24, 2021 for around $1,000,000 to $1,500,000 🤑 pic.twitter.com/hK69EOszCl

— Bulls Nation (@BullsNationCP) October 9, 2021