La rutina que hará que tu casa esté siempre limpia sin esfuerzo

En principio, mantener la casa siempre limpia y ordenada parece algo sencillo. Pero en la práctica, lo cierto es que no lo es tanto. Acumulamos las tareas de limpieza para el fin de semana y vamos dejando cosas por un lado y por otro, y al final terminamos envueltos en el caos sin darnos cuenta.

Una casa sucia y desordenada puede causar sentimientos negativos como culpa, irritabilidad y ansiedad, así que es fundamental ponerle remedio como antes. Aunque no tengas demasiado tiempo, hay una rutina que te puede resultar de gran ayuda para mantener la casa impoluta sin demasiado esfuerzo.

Rutina para tener la casa limpia y ordenada

¿Cuántas veces has oído la expresión «no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia»? Pues bien, de eso mismo se trata. Si no quieres estar todos los días limpiando los suelos de casa, la solución es muy simple: quitarse los zapatos antes de entrar. Puedes colocar un zapatero en el recibidor para que los zapatos no queden a la vista y así reducir el ruido visual.

Para evitar que se acumulen cosas en las diferentes habitaciones, pon en práctica la conocida como regla de un toque. Consiste en que cada objeto que toques lo dejes en su sitio. Por lo tanto, al llegar a casa y quitarte la chaqueta, nada de dejarla en cualquier sitio pensando que ya la recogerás más tarde. De esta manera, es mucho más sencillo mantener el orden.

Algo tan sencillo como hacer la cama es clave para comenzar el día con buen pie. Tal y como aseguran los expertos, hace que tu mente esté más y mejor organizada y tus pensamientos se empiecen a sentar.

Otra de las cosas que debes hacer para mantener la casa limpia es ventilar a diario, incluso en los meses de invierno. Con unos minutos es suficiente para que se renueve el aire .

Una de las zonas de la casa que más suciedad acumula es la cocina. Mantén siempre la zona de cocción limpia. Para ello, en lugar de hacer una limpieza a fondo un día a la semana, debes limpiarla cada vez que la utilices. También es recomendable que cada dos o tres días revises la nevera para asegurarte de que no hay ningún alimento en mal estado.

Si quieres evitar que se acumule mucho polvo en las superficies de la casa, aspira a diario. Si utilizas un aspirador tipo escoba, no te llevará más de cinco o diez minutos, y conseguirás que todas las habitaciones se vean mucho más limpias.