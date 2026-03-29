La ruta de senderismo por la Sierra de Urbión perfecta para llenar la cesta con las setas más ricas

La Sierra de Urbión es la cabecera de la cuenca del Duero y forma parte del Sistema Ibérico. La Reserva se extiende prácticamente por las faldas meridionales del Sistema, dividiéndose claramente en tres zonas naturales diferenciadas: los Pinares del Noroeste, auténtica cabecera del Duero; el Valle del Tera, frontera de la cuenca del Duero; y la zona de Yanguas. En esta zona se encuentran picos superiores a los 2.200 m, como el Pico de Urbión (2.228 m) y la aguja del Zorraquín, entre los cuales se localizan las Lagunas Negra, Helada y Larga, vestigios de fenómenos de postglaciación.

En cuanto a la flora, los bosques están dominados por pino silvestre y pino albar, intercalados con robledales, hayedos, rebollares y acebos. Entre las especies singulares, destaca la presencia de Pinus uncinata en el Castillo de Vinuesa, un ejemplo de flora relicta de la zona. La fauna es igualmente variada; se pueden encontrar ciervos, corzos, jabalíes, zorros y liebres, además de numerosas especies de aves como águilas, halcones, buitres y aves forestales.

Sierra de Urbión en la provincia de Soria

La Sierra de Urbión fue declarada como Espacio Natural en 1991 y como Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión en 2010, por la Ley 1/2010. Además es parte de la Red Natura 2000 como ZEPA, especialmente por presencia de águila culebrera, real, halcón peregrino y perdiz pardilla; y ZEC con el nombre de «Sierras de Urbión y Cebollera».

Este espacio se sitúa en el noroeste de la provincia de Soria, limitando al norte con La Rioja. En algunas zonas supera los 2.000 m de altitud y está formado por un conjunto montañoso que muestra fallas, pliegues y dislocaciones, fruto de la actividad tectónica, la diversidad litológica, los efectos de las orogenias Hercínica y Alpina, y los posteriores ciclos de erosión, que han dejado una huella muy característica. En las cotas más elevadas se pueden observar circos, valles glaciares y acumulaciones morrénicas derivadas del glaciarismo cuaternario, destacando especialmente la Laguna Negra.

La Sierra de Urbión alberga las siguientes localidades: Aldehuela del Rincón, Arguijo, Barriomartín, Covaleda, Duruelo de la Sierra, El Quintanarejo, El Royo, La Poveda de Soria, Molinos de Razón, Molinos del Duero, Montenegro de Cameros, Rollamienta, Salduero, Santa Inés, Valdeavellano de Tera, Vinuesa, Villar del Ala.

Ruta de senderismo

La ruta al Pico Urbión en Soria es una de las excursiones más atractivas para los amantes de la naturaleza y la micología. Este recorrido comienza en el aparcamiento de Duruelo de la Sierra, desde donde parte un camino bien señalizado que atraviesa bosques de pino y hayas, ambientes ideales para la proliferación de setas durante los meses de otoño. A medida que se asciende, los cambios de altitud y la humedad del terreno crean microclimas perfectos para especies como boletus, níscalos y rebozuelos. La caminata permite disfrutar de paisajes impresionantes, con riachuelos y pequeños arroyos que acompañan el sendero hasta llegar a la cumbre del Urbión, desde donde se aprecia la Laguna Negra y la sierra soriana.

Condiciones generales para la recolección de setas

El Portal de Micología de Castilla y León establece las siguientes condiciones para la recolección de setas:

La recolección deberá realizarse sin causar daño al monte, quedando expresamente prohibido rastrillar el suelo o dañar el micelio de los hongos, así como estropear las setas de otras especies que no vayan a recogerse.

En los casos en los que la recolección conlleve el arranque del pie completo de la seta, el terreno deberá quedar en las condiciones originales, rellenando los agujeros producidos con la misma tierra extraída.

Para la recolección y el traslado de las setas recolectadas se deben utilizar cestas o recipientes que permita la aireación de las setas. No está permitido el uso de bolsas de plástico que impiden la transpiración y la caída al exterior de esporas.

Para la recolección de setas, todas las personas deben de obtener su correspondiente permiso, el cual es personal e intransferible.

Se prohíbe recolectar setas durante la noche: desde la puesta de sol hasta el amanecer.

Por motivos de seguridad, queda terminantemente prohibido recolectar setas en los días y superficies en los que se esté realizando o preparando una cacería colectiva debidamente autorizada.

La tipología de un permiso de recolección en Montes de la Comunidad de Castilla y León en Soria se caracteriza por tres parámetros: en primer lugar, el recolector, que puede ser Recolector General, es decir, todos los recolectores; según la duración del permiso, que puede ser Permiso Dos Días, otorgando al titular el derecho a recolectar dos días consecutivos, o Permiso de Temporada, que concede el derecho a la recolección durante toda la temporada, hasta el 31 de diciembre del año en curso; y, finalmente, según la cantidad a recolectar, se encuentra el Permiso Recreativo, que permite la recogida de manera lúdico-recreativa o de autoconsumo hasta un máximo de 5 kilos de setas.